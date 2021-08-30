Відомий переможець шоу "Мастер-шеф" радить спробувати поліський борщ без м'яса. Бульйон можна зварити з грибів або квасолі, білокачанну капусту прекрасно замінять її брюссельська або цвітна "сестри", а зажарка може стати справжнім польотом фантазії.

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Поліський борщ за рецептом Клопотенка

Інгредієнти

  • 1 буряк середнього розміру
  • 1 ріпчаста цибуля
  • 3 – 4 картоплини
  • 1/2 солодкого перцю
  • 1/2 моркви
  • 2 столові ложки томатної пасти
  • 200 грам квашеної капусти з розсолом
  • 1 – 2 столові ложки меду
  • 1 столова ложка соняшникової олії
  • сіль і перець до смаку

Пісний борщ – чудове і легке рішення для смачної трапези / Фото Pixabay

Приготування

  1. Готуємо бульйон з буряка. Для цього чистимо овоч, розрізаємо навпіл, заливаємо водою і варимо 40 хвилин. Після цього додаємо у відвар половину цибулини і варимо далі.
  2. Додаємо у буряковий бульйон картоплини, нарізані дрідними кубиками. Страва продовжує варитися.
  3. Додаємо половину моркви, яка нарізана соломкою. Бульйон продовжує варитися.
  4. Тепер беремося до засмажки. Половину перцю та другу половину цибулини нарізаємо кубиками та обжарюємо на пательні 3 – 5 хвилин. Додаємо 2 столові ложки томатної пасти і тушкуємо ще 2 – 3 хвилини.
  5. Дістаємо з бульйону буряк та даємо йому охолонути. Після цього нарізаємо дрібними шматочками. Повертаємо нарізаний буряк в бульйон, за ним відправляємо і засмажку.
  6. Коли овочі будуть готові, додайте в борщ 200 грам квашеної капусти з розсолом. Через 3 хвилини доведіть смак до ідеального за допомогою меду, солі та перцю.
  7. Готовий борщ залиште на 20 хвилин, щоб він наповнився ароматами, або розігрійте духовку до 180 градусів та відправте в неї борщ на 15 – 20 хвилин.