Никакой жарки: рыхлые творожные пончики в духовке за 30 минут
26 августа 2022 , 12:28Читати новину українською
Источник:инстаграмм Вкусные домашние рецепты
Обожаете сладенькое, особенно жаренное на масле? Мы научим вас, как готовить вкусные и рыхлые пончики с творогом в духовке.
Сырные пончики в духовке – один из тех десертов, которые придется по душе из первого кусочка. Они быстры в приготовлении, просты и с ними справится даже начинающий.
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Дополнительно такие пончики можно украсить после выпечки глазурью, шоколадом или всевозможными посыпками. Они отлично подойдут на сладкий подарок или к праздничному столу: детскому или взрослому.
Рецепт пончиков в духовке
- Время: 35 минут
- Порции: 12 штук
– 1 куриное яйцо;
– 2 столовые ложки сахара;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 1 столовая ложка масла (сливочного масла);
– 1 столовая ложка сметаны;
– 250 граммов сыра (кисломолочного);
– 200 граммов пшеничной муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя с горкой.
Приготовление:
- Постепенно смешайте все ингредиенты для теста: яйцо, сахар, ванильный сахар, растительное масло, сметану, кисломолочный сыр и муку с разрыхлителем. Если тесто сильно липнет в руки – подсыпьте еще немного муки.
- Тесто делим на 12 частей, катаем шарики, прихлопываем их, вырезаем серединку. Выложите сформированные пончики на противень покрытый пергаментом и смажьте их молоком или смесью яичного желтка и молока.
- Разогрейте духовку и выпекайте пончики при 180 градусах 25 минут до легкой золотистости.
Приятного тебе аппетита!