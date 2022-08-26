Никакой жарки: рыхлые творожные пончики в духовке за 30 минут

Обожаете сладенькое, особенно жаренное на масле? Мы научим вас, как готовить вкусные и рыхлые пончики с творогом в духовке.

Сырные пончики в духовке – один из тех десертов, которые придется по душе из первого кусочка. Они быстры в приготовлении, просты и с ними справится даже начинающий.

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Дополнительно такие пончики можно украсить после выпечки глазурью, шоколадом или всевозможными посыпками. Они отлично подойдут на сладкий подарок или к праздничному столу: детскому или взрослому.

Рецепт пончиков в духовке

Время: 35 минут

35 минут Порции: 12 штук

– 1 куриное яйцо;– 2 столовые ложки сахара;– 10 граммов ванильного сахара;– 1 столовая ложка масла (сливочного масла);– 1 столовая ложка сметаны;– 250 граммов сыра (кисломолочного);– 200 граммов пшеничной муки;– 1 чайная ложка разрыхлителя с горкой.

Приготовление:

Постепенно смешайте все ингредиенты для теста: яйцо, сахар, ванильный сахар, растительное масло, сметану, кисломолочный сыр и муку с разрыхлителем. Если тесто сильно липнет в руки – подсыпьте еще немного муки.

Тесто делим на 12 частей, катаем шарики, прихлопываем их, вырезаем серединку. Выложите сформированные пончики на противень покрытый пергаментом и смажьте их молоком или смесью яичного желтка и молока.

Разогрейте духовку и выпекайте пончики при 180 градусах 25 минут до легкой золотистости.

Приятного тебе аппетита!