Сирні пончики в духовці – один з тих десертів, який припаде до душі з першого шматочка. Вони швидкі у приготуванні, прості та з ними справиться навіть початківець.

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Додатково такі пончики можна прикрасити після випікання глазур'ю, шоколадом або різноманітними посипками. Вони чудово підійдуть на солодкий подарунок або до святкового столу: дитячого чи дорослого.

Рецепт пончиків в духовці

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 12 штук

Інгредієнти:

– 1 куряче яйце;

– 2 столові ложки цукру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 1 столова ложка олії (вершкового масла);

– 1 столова ложка сметани;

– 250 грамів сиру (кисломолочного);

– 200 грамів пшеничного борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача з гіркою.

Приготування:

Поступово змішайте всі інгредієнти для тіста: яйце, цукор, ванільний цукор, олію, сметану, кисломолочний сир та борошно з розпушувачем. Якщо тісто сильно липне до рук – підсипте ще трішки борошна.

Тісто ділимо на 12 частин, катаємо кульки, приплескуємо їх, вирізаємо серединку. Викладіть сформовані пончики на деко вкрите пергаментом та змастіть їх молоком або сумішшю яєчного жовтка та молока.

Розігрійте духовку та випікайте пончики при 180 градусах 25 хвилин, до легенької золотистості.

Смачного!