Какую современную крупу обожали трипильцы: рецепт любимого блюда жителей древнейших мегаполисов
Источник:OBOZ.UA
Трипильцы как жители самых больших доисторических поселений на территории современной Украины имели свои кулинарные предпочтения. У них был постоянный рацион, среди которых они выделяли любимые блюда.
Ученые предполагают, что в питании трипильцев ведущую роль занимали бобовые. Поселения, принадлежавшие Трипольской культуре, насчитывали около 15 тысяч жителей, что делало их самыми большими для своего времени.
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Что пробовали наши предки
Около 4100 до нашей эры в лесостепной зоне северо-западнее Черного моря начали появляться крупные трипольские поселения площадью около 320 гектаров. Для ответа на вопрос, каким был рацион древних украинцев, ученые проанализировали изотопы углерода и азота более 480 костей людей и животных, а также обугленных зерновых культур и почвы, собранных из 40 различных мест.
Результаты доказали, что только около 10% рациона трипильцев состояло из мяса. Основным источником белка для этих старых жителей был горох, который составлял до 46% их рациона.
Рецепт горохового пюре
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 2 стакана гороха;
– 100 грамм сливок;
– пол чайной ложки соли;
– 50 – 70 грамм масла;
– 2,5 стакана воды;
– 1 чайная ложка соли;
– полчайной ложки соды.
Приготовление:
- Замочите горох в воде на несколько часов (лучше всего это делать на ночь).
- Слейте воду и хорошо промойте.
- Поместите крупу в кастрюлю и снова залейте водой.
- Добавьте соль и соду.
- Поставьте горох на плиту и готовите.
- В отварной горох поместите масло и немного разомните его прессом для картофеля.
- Добавьте сливки и полчайной ложки сахара. После этого, взбейте горох в блендере.
- Подавайте пюре с мясом или рыбой.