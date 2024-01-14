Вчені припускають, що у харчуванні трипільців провідну роль займали бобові. Поселення, які належали до Трипільської культури, налічували близько 15 тисяч мешканців, що робило їх найбільшими для свого часу.

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Близько 4100 року до нашої ери у лісостеповій зоні на північний захід від Чорного моря почали з'являтися великі трипільські поселення площею близько 320 гектарів. Для відповіді на питання, яким був раціон стародавніх українців, науковці проаналізували ізотопи вуглецю та азоту з понад 480 кісток людей і тварин, а також обвуглених зернових культур і ґрунту, зібраних із 40 різних місць.

Результати довели, що лише близько 10 % раціону трипільців складалося з м'яса. Основним джерелом білка для цих давніх мешканців був горох, який становив до 46% їхнього раціону.

Рецепт горохового пюре

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Смачне пюре / Ілюстративне фото unsplash

Інгредієнти:

– 2 склянки гороху;

– 100 грамів вершків;

– пів чайної ложки солі;

– 50 – 70 грамів масла;

– 2,5 склянки води;

– 1 чайна ложка солі;

– пів чайної ложки соди.

Приготування:

Замочіть горох у воді на кілька годин (найкраще це робити на ніч). Злийте воду та добре промийте. Помістіть крупу у каструлю та знову залийте водою. Додайте сіль та соду. Поставте горох на плиту та варіть до готовності. У відварений горох помістіть масло і трохи розімніть його пресом для картоплі. Додайте вершки і пів чайної ложки цукру. Після чого, збийте горох в блендері. Подавайте пюре з м'ясом або рибою.

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