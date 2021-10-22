Как приготовить рисовый пудинг: рецепт от Яны Беденко

Участница кулинарного реалити-шоу "Адская кухня" (Новый канал) Яна Беденко поделилась с читателями рецептом блюда, которое придется по вкусу и взрослым, и детям – это рисовый пудинг.

Пудинги любят есть британцы, так как они легкие в приготовлении и прекрасно подходят для любого приема пищи.

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Именно это блюдо решила приготовить на одном из испытаний "Адской кухни" Яна Беденко.

Детей, которые пришли в телересторан реалити были в восторге от рисового пудинга с индийскими нотками. И он своим вкусом очаровал не только маленьких гостей, но еще и Алекса Якутова.

Рецепт рисового пудинга

Время: 40 минут

40 минут Порции: 2



Рисовый пудинг / Фото Вкусные истории

Приготовление: Разогрейте духовку до 200 градусов. Разрежьте стручок ванили и выньте зернышки лезвием ножа. Смешайте с кардамоном. Поджарьте все специи на разогретой сковородке, чтобы они "выпустили" аромат. Вылейте в специи кокосовое молоко, добавьте еще сливок и молока. Добавьте сахар, цедру лайма и перемешайте. Через несколько минут добавьте рис и доведите до кипения. Варите смесь в течение 5 минут. Перелейте рисовую массу в глубокую посуду и добавьте желтки и маскарпоне. Тщательно перемешайте и отправьте в жаростойкий противень. Разровняйте массу ложкой и выпекайте в духовке в течение 15 – 20 минут при температуре 170 – 180 градусов. Когда корочка на рисовом пудинге будет золотистого цвета – он готов. Приятного аппетита!

– 2 зернышка кардамона;– 1 стручок ванили;– 3 бутона гвоздики;– половина палочки корицы;– 400 мл кокосового молока;– 4 ст. л. сахара;– 600 мл молока;– 2 ст. л. жирных сливок;– цедра 1 лайма;– 225 г круглозернистого риса;– 2 ст. л. сыра маскарпоне;– 2 сырых куриных желтка.