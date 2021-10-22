Как приготовить рисовый пудинг: рецепт от Яны Беденко

22 октября 2021 , 15:13
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Источник:

Новый канал

Участница кулинарного реалити-шоу "Адская кухня" (Новый канал) Яна Беденко поделилась с читателями рецептом блюда, которое придется по вкусу и взрослым, и детям – это рисовый пудинг.

Пудинги любят есть британцы, так как они легкие в приготовлении и прекрасно подходят для любого приема пищи.

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Именно это блюдо решила приготовить на одном из испытаний "Адской кухни" Яна Беденко.

Детей, которые пришли в телересторан реалити были в восторге от рисового пудинга с индийскими нотками. И он своим вкусом очаровал не только маленьких гостей, но еще и Алекса Якутова.

Рецепт рисового пудинга

  • Время: 40 минут
  • Порции: 2

Рисовый пудинг / Фото Вкусные истории
 
Ингредиенты:
– 2 зернышка кардамона;
– 1 стручок ванили;
– 3 бутона гвоздики;
– половина палочки корицы;
– 400 мл кокосового молока;
– 4 ст. л. сахара;
– 600 мл молока;
– 2 ст. л. жирных сливок;
– цедра 1 лайма;
– 225 г круглозернистого риса;
– 2 ст. л. сыра маскарпоне;
– 2 сырых куриных желтка.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  2. Разрежьте стручок ванили и выньте зернышки лезвием ножа. Смешайте с кардамоном.
  3. Поджарьте все специи на разогретой сковородке, чтобы они "выпустили" аромат.
  4. Вылейте в специи кокосовое молоко, добавьте еще сливок и молока.
  5. Добавьте сахар, цедру лайма и перемешайте.
  6. Через несколько минут добавьте рис и доведите до кипения. Варите смесь в течение 5 минут.
  7. Перелейте рисовую массу в глубокую посуду и добавьте желтки и маскарпоне. Тщательно перемешайте и отправьте в жаростойкий противень.
  8. Разровняйте массу ложкой и выпекайте в духовке в течение 15 – 20 минут при температуре 170 – 180 градусов.
  9. Когда корочка на рисовом пудинге будет золотистого цвета – он готов. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак