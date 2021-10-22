Как приготовить рисовый пудинг: рецепт от Яны Беденко
22 октября 2021 , 15:13Читати новину українською
Источник:Новый канал
Участница кулинарного реалити-шоу "Адская кухня" (Новый канал) Яна Беденко поделилась с читателями рецептом блюда, которое придется по вкусу и взрослым, и детям – это рисовый пудинг.
Пудинги любят есть британцы, так как они легкие в приготовлении и прекрасно подходят для любого приема пищи.
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Именно это блюдо решила приготовить на одном из испытаний "Адской кухни" Яна Беденко.
Детей, которые пришли в телересторан реалити были в восторге от рисового пудинга с индийскими нотками. И он своим вкусом очаровал не только маленьких гостей, но еще и Алекса Якутова.
Рецепт рисового пудинга
- Время: 40 минут
- Порции: 2
Рисовый пудинг / Фото Вкусные истории
– 2 зернышка кардамона;
– 1 стручок ванили;
– 3 бутона гвоздики;
– половина палочки корицы;
– 400 мл кокосового молока;
– 4 ст. л. сахара;
– 600 мл молока;
– 2 ст. л. жирных сливок;
– цедра 1 лайма;
– 225 г круглозернистого риса;
– 2 ст. л. сыра маскарпоне;
– 2 сырых куриных желтка.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Разрежьте стручок ванили и выньте зернышки лезвием ножа. Смешайте с кардамоном.
- Поджарьте все специи на разогретой сковородке, чтобы они "выпустили" аромат.
- Вылейте в специи кокосовое молоко, добавьте еще сливок и молока.
- Добавьте сахар, цедру лайма и перемешайте.
- Через несколько минут добавьте рис и доведите до кипения. Варите смесь в течение 5 минут.
- Перелейте рисовую массу в глубокую посуду и добавьте желтки и маскарпоне. Тщательно перемешайте и отправьте в жаростойкий противень.
- Разровняйте массу ложкой и выпекайте в духовке в течение 15 – 20 минут при температуре 170 – 180 градусов.
- Когда корочка на рисовом пудинге будет золотистого цвета – он готов. Приятного аппетита!