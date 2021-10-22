Пудинги полюбляють їсти британці, адже вони легкі у приготуванні та чудово смакують на будь-який прийом їжі.

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Саме цю страву вирішила приготувати на одному з випробувань "Пекельної кухні" Яна Беденко.

Дітей, які завітали до телересторану реаліті були в захваті від рисового пудингу з індійськими нотками. І він своїм смаком зачарував не лише маленьких гостей, а ще й Алекса Якутова.

Рецепт рисового пудингу

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 2



Рисовий пудинг / Фото Смачні історії Рисовий пудинг / Фото Смачні історії

Інгредієнти:

– 2 зернятка кардамону;

– 1 стручок ванілі;

– 3 бутони гвоздики;

– половина палички кориці;

– 400 мл кокосового молока;

– 4 ст. л. цукру;

– 600 мл молока;

– 2 ст. л. жирних вершків;

– цедра 1 лайма;

– 225 г круглозернистого рису;

– 2 ст. л. сиру маскарпоне;

– 2 сирих курячих жовтки.

Приготування: