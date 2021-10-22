Пудинги полюбляють їсти британці, адже вони легкі у приготуванні та чудово смакують на будь-який прийом їжі.
Читайте також Bocuse d'Or Ukraine: як під Києвом випробовували найкращих кухарів України
Саме цю страву вирішила приготувати на одному з випробувань "Пекельної кухні" Яна Беденко.
Дітей, які завітали до телересторану реаліті були в захваті від рисового пудингу з індійськими нотками. І він своїм смаком зачарував не лише маленьких гостей, а ще й Алекса Якутова.
Рецепт рисового пудингу
- Час: 40 хвилин
- Порції: 2
Рисовий пудинг / Фото Смачні історії
Приготування:
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Розріжте стручок ванілі та вийміть зернятка лезом ножа. Змішайте з кардамоном.
- Підсмажте всі спеції на розігрітій сковорідці, щоб вони "випустили" аромат.
- Вилийте до спецій кокосове молоко, додайте ще вершків та молока.
- Додайте цукор, цедру лайма та перемішайте.
- За декілька хвилин додайте рис та доведіть до кипіння. Варіть суміш протягом 5 хвилин.
- Перелийте рисову масу в глибокий посуд та додайте жовтки і маскарпоне. Ретельно перемішайте й відправте в жаростійке деко.
- Розрівняйте масу ложкою та випікайте в духовці протягом 15 – 20 хвилин за температури 170 – 180 градусів.
- Коли скоринка на рисовому пудингу буде золотистого кольору – він готовий. Смачного!