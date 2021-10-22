Пудинги любят есть британцы, так как они легкие в приготовлении и прекрасно подходят для любого приема пищи.
Читайте также Bocuse d'or Ukraine: как под Киевом испытывали лучших поваров Украины
Именно это блюдо решила приготовить на одном из испытаний "Адской кухни" Яна Беденко.
Детей, которые пришли в телересторан реалити были в восторге от рисового пудинга с индийскими нотками. И он своим вкусом очаровал не только маленьких гостей, но еще и Алекса Якутова.
Рецепт рисового пудинга
- Время: 40 минут
- Порции: 2
Рисовый пудинг / Фото Вкусные истории
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Разрежьте стручок ванили и выньте зернышки лезвием ножа. Смешайте с кардамоном.
- Поджарьте все специи на разогретой сковородке, чтобы они "выпустили" аромат.
- Вылейте в специи кокосовое молоко, добавьте еще сливок и молока.
- Добавьте сахар, цедру лайма и перемешайте.
- Через несколько минут добавьте рис и доведите до кипения. Варите смесь в течение 5 минут.
- Перелейте рисовую массу в глубокую посуду и добавьте желтки и маскарпоне. Тщательно перемешайте и отправьте в жаростойкий противень.
- Разровняйте массу ложкой и выпекайте в духовке в течение 15 – 20 минут при температуре 170 – 180 градусов.
- Когда корочка на рисовом пудинге будет золотистого цвета – он готов. Приятного аппетита!