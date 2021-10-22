Пудинги любят есть британцы, так как они легкие в приготовлении и прекрасно подходят для любого приема пищи.

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Именно это блюдо решила приготовить на одном из испытаний "Адской кухни" Яна Беденко.

Детей, которые пришли в телересторан реалити были в восторге от рисового пудинга с индийскими нотками. И он своим вкусом очаровал не только маленьких гостей, но еще и Алекса Якутова.

Рецепт рисового пудинга

Время: 40 минут

40 минут Порции: 2



Рисовый пудинг / Фото Вкусные истории Рисовый пудинг / Фото Вкусные истории

Ингредиенты:

– 2 зернышка кардамона;

– 1 стручок ванили;

– 3 бутона гвоздики;

– половина палочки корицы;

– 400 мл кокосового молока;

– 4 ст. л. сахара;

– 600 мл молока;

– 2 ст. л. жирных сливок;

– цедра 1 лайма;

– 225 г круглозернистого риса;

– 2 ст. л. сыра маскарпоне;

– 2 сырых куриных желтка.