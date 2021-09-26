Різото можна приготувати з різноманітними інгредієнтами: з грибами, грушею, буряковим соком чи класичне на білому сухому вині. Смак цієї страви неперевершений, а щоб правильно його приготувати та зберегти потрібну консистенцію – готуйте за рецептом відомого українського шеф-кухаря Володимира Ярославського.

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Рецепт різото з буряком

Час: 80 хвилин

80 хвилин Порції: 2



Різото з буряком / Фото зі сторінки Володимира Ярославського

Інгредієнти:

– 100 г рису арборіо;

– 1 цибулина шалот;

– 100 мл соку буряка;

– 15 мл оливкової олії;

– 35 мл білого сухого вина;

– 350 – 400 мл бульйону;

– 15 г вершкового масла;

– 40 г сиру пармезан;

– 50 – 70 г сиру горгонзола;

– печені шматочки груші.

Приготування:

Розігрійте сковорідку з оливковою олією та обсмажте на ній рис та цілу цибулю. Постійно помішуйте рис, щоб він не пригорів.

Влийте до рису вина та випарте його.



Приготування страви / Фото шеф-кухаря

Розділіть бульйон на 4 – 5 порцій та поступово вливайте його до рису.

Слідкуйте за тим, щоб рис завжди був в рідині і ні в якому разі не смажився, – прокоментував Володимир Ярославський.

Через 18 – 20 хвилин рис буде майже готовим (альденте).

Наприкінці приготування влийте до рису сік з буряка та продовжуйте його випарювати.



Приготування страви / Фото шеф-кухаря

Додайте до різото вершкове масло та рясно посипте сиром пармезан.

Рис повинен бути злегка щільний, трохи сируватий, приємно твердий на зубок, в рідкувато багатому, шовковистому соусі, але не стікати з рисинок на тарілці, – додав шеф-кухар.

Додайте до страви сир горгонзола, перемішайте та додайте солі, якщо потрібно.

Посипте різото сушеними шматочками груші, перемішайте та подавайте до столу. Смачного!

Етапи приготування різото дивіться у відео: