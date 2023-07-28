Трендовый рецепт: как приготовить коктейль в стиле Барби
28 июля 2023, 16:17Читати новину українською
Источник:kingaparuzel
Стиль Барби стал новым трендом сезона. Не станут исключением и коктейли, которые обязательно следует приготовить этим летом.
Розовый – это отличный цвет мира Барби. Питательный и вкусный коктейль в этом стиле понравится всем.
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Рецепт коктейля Барби
- Время: 10 минут
- Порций: 4
– 1 вареная свекла;
– 1 стакан клубники;
– 1 банан;
– пол стакана йогурта;
– 1 чайная ложка сахара или меда;
– молоко – по желанию.
Приготовление:
- Свеклу очистите и нарежьте на случайные кусочки.
- От помытой клубники отсоедините плодоножку.
- Банан нарежьте на кружочки.
- Смешайте все ингредиенты в блендере до получения однородной смеси.
- Если коктейль получился слишком густым по вашему вкусу, добавьте молока (можно растительного).
Если вы готовитесь к праздникам, обязательно попробуйте рецепт этой наливки.