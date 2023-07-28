Трендовый рецепт: как приготовить коктейль в стиле Барби

28 июля 2023, 16:17
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Источник:

kingaparuzel

Стиль Барби стал новым трендом сезона. Не станут исключением и коктейли, которые обязательно следует приготовить этим летом.

Розовый – это отличный цвет мира Барби. Питательный и вкусный коктейль в этом стиле понравится всем.

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Рецепт коктейля Барби

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4

Вкус мира Барби/  Фото kingaparuzel

Ингредиенты:
1 вареная свекла;
– 1 стакан клубники;
– 1 банан;
– пол стакана йогурта;
– 1 чайная ложка сахара или меда;
– молоко – по желанию.

Приготовление:

  • Свеклу очистите и нарежьте на случайные кусочки.
  • От помытой клубники отсоедините плодоножку.
  • Банан нарежьте на кружочки.
  • Смешайте все ингредиенты в блендере до получения однородной смеси.
  • Если коктейль получился слишком густым по вашему вкусу, добавьте молока (можно растительного).

Если вы готовитесь к праздникам, обязательно попробуйте рецепт этой наливки.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська