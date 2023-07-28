Рожевий – це відмінний колір світу Барбі. Поживний та смачний коктейль у цьому стилі сподобається абсолютно всім.

Цікаво Смачно разом з "Бащинським": готуємо літні салати для ідеального обіду чи вечері

Рецепт коктейлю Барбі

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Смак світу Барбі / Фото kingaparuzel

Приготування:

  • Буряк очистіть та наріжте на довільні шматочки.
  • Від помитої полуниці від'єднайте плодоніжки.
  • Банан наріжте на кружальця.
  • Змішайте всі інгредієнти в блендері до отримання однорідної консистенції.
  • Якщо коктейль вийшов занадто густим на ваш смак, додайте молока (можна рослинного).

Якщо ви готуєтеся до свят, обов'язково спробуйте рецепт цієї наливки.