Рожевий – це відмінний колір світу Барбі. Поживний та смачний коктейль у цьому стилі сподобається абсолютно всім.

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Рецепт коктейлю Барбі

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Смак світу Барбі / Фото kingaparuzel

Інгредієнти:

– 1 варений буряк;

– 1 стакан полуниці;

– 1 банан;

– пів склянки йогурту;

– 1 чайна ложка цукру або меду;

– молоко – за бажанням.

Приготування:

Буряк очистіть та наріжте на довільні шматочки.

Від помитої полуниці від'єднайте плодоніжки.

Банан наріжте на кружальця.

Змішайте всі інгредієнти в блендері до отримання однорідної консистенції.

Якщо коктейль вийшов занадто густим на ваш смак, додайте молока (можна рослинного).

Якщо ви готуєтеся до свят, обов'язково спробуйте рецепт цієї наливки.