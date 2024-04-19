Это мясо выглядит как копченое, но это совсем не так. Кроме того, для его приготовления не надо особые усилия, поэтому его можно готовить параллельно с другими блюдами.

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Рецепт голени на Пасху

Время: 3 часа

Порций: 1

Ингредиенты: – 1,2 килограмма свиной голени;

– 300 граммов куриного филе;

– 2 моркови;

– 3 луковицы;

– горсть шелухи лука;

– кусочек сельдерея;

– мелкая петрушка;

– 2 лавровых листа;

– 4 зерна душистого перца;

– 1/3 чайной ложки горошин черного перца;

– ложка соли.

Приготовление:

Лук не чистим, морковь, сельдерей и петрушку чистим и моем. Овощи вместе с шелухой лука кладем в кастрюлю, заливаем водой. Добавляем лавровый лист, душистый перец, перец и соль и варим 15 минут. Голень очищаем, промываем и обсушиваем. Удаляем кость. Мясо слегка отбиваем. Посыпаем солью. Куриное филе чистим от пленки, промываем и обсушиваем. Разрезаем поперек и слегка отбиваем. Солим. Морковь нарезаем тонкой соломкой. На голень выкладываем полоски моркови, сверху – филе. Сворачиваем и перевязываем ниткой, как ветчину. Варим 2 часа на медленном огне. Голень весь должна быть под водой. После окончания варки вынимаем мясо и оставляем до остывания. Пред подачей на стол нарезаем ломтиками.

Приятного аппетита!

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