Это мясо выглядит как копченое, но это совсем не так. Кроме того, для его приготовления не надо особые усилия, поэтому его можно готовить параллельно с другими блюдами.

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Рецепт голени на Пасху

Время: 3 часа

Порций: 1

Приготовление:

  1. Лук не чистим, морковь, сельдерей и петрушку чистим и моем. Овощи вместе с шелухой лука кладем в кастрюлю, заливаем водой. Добавляем лавровый лист, душистый перец, перец и соль и варим 15 минут.
  2. Голень очищаем, промываем и обсушиваем. Удаляем кость. Мясо слегка отбиваем. Посыпаем солью.
  3. Куриное филе чистим от пленки, промываем и обсушиваем. Разрезаем поперек и слегка отбиваем. Солим.
  4. Морковь нарезаем тонкой соломкой.
  5. На голень выкладываем полоски моркови, сверху – филе. Сворачиваем и перевязываем ниткой, как ветчину.
  6. Варим 2 часа на медленном огне.
  7. Голень весь должна быть под водой.
  8. После окончания варки вынимаем мясо и оставляем до остывания.
  9. Пред подачей на стол нарезаем ломтиками.

Приятного аппетита!