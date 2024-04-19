Это мясо выглядит как копченое, но это совсем не так. Кроме того, для его приготовления не надо особые усилия, поэтому его можно готовить параллельно с другими блюдами.
Читайте также Основа весеннего меню: 3 быстрых блюда из морепродуктов
Рецепт голени на Пасху
Время: 3 часа
Порций: 1
Приготовление:
- Лук не чистим, морковь, сельдерей и петрушку чистим и моем. Овощи вместе с шелухой лука кладем в кастрюлю, заливаем водой. Добавляем лавровый лист, душистый перец, перец и соль и варим 15 минут.
- Голень очищаем, промываем и обсушиваем. Удаляем кость. Мясо слегка отбиваем. Посыпаем солью.
- Куриное филе чистим от пленки, промываем и обсушиваем. Разрезаем поперек и слегка отбиваем. Солим.
- Морковь нарезаем тонкой соломкой.
- На голень выкладываем полоски моркови, сверху – филе. Сворачиваем и перевязываем ниткой, как ветчину.
- Варим 2 часа на медленном огне.
- Голень весь должна быть под водой.
- После окончания варки вынимаем мясо и оставляем до остывания.
- Пред подачей на стол нарезаем ломтиками.
Приятного аппетита!