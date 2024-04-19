Це м'ясо виглядає наче копчене, але це зовсім не так. Окрім того, для його приготування не треба особливі зусилля, тому його можна готувати паралельно з іншими наїдками.
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Рецепт гомілки на Великдень
Час: 3 година
Порцій: 1
Приготування:
- Цтбулю не чистимо, моркву, селеру і петрушку чистимо та миємо. Овочі разом із лушпинням цибулі кладемо у каструлю, заливаємо водою. Додаємо лавровий лист, запашний перець, перець і сіль і варимо 15 хвилин.
- Гомілку очищаємо, промиваємо і обсушуємо. Видаляємо кістку. М'ясо злегка відбиваємо. Посипаємо сіллю.
- Куряче філе чистимо від плівки, промиваємо та обсушуємо. Розрізаємо впоперек і злегка відбиваємо. Солимо.
- Моркву нарізаємо тонкою соломкою.
- На гомілку викладаємо смужки моркви, зверху – філе. Згортаємо і перев'язуємо ниткою, як шинку.
- Варимо 2 години на повільному вогні.
- Гомілка весь повинна бути під водою.
- Після закінчення варіння виймаємо м'ясо та залишаємо до охолодження.
- Пред подачею на стіл нарізаємо скибочками.
Смачного!