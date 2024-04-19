Це м'ясо виглядає наче копчене, але це зовсім не так. Окрім того, для його приготування не треба особливі зусилля, тому його можна готувати паралельно з іншими наїдками.

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Рецепт гомілки на Великдень

Час: 3 година

Порцій: 1

Приготування:

  1. Цтбулю не чистимо, моркву, селеру і петрушку чистимо та миємо. Овочі разом із лушпинням цибулі кладемо у каструлю, заливаємо водою. Додаємо лавровий лист, запашний перець, перець і сіль і варимо 15 хвилин.
  2. Гомілку очищаємо, промиваємо і обсушуємо. Видаляємо кістку. М'ясо злегка відбиваємо. Посипаємо сіллю.
  3. Куряче філе чистимо від плівки, промиваємо та обсушуємо. Розрізаємо впоперек і злегка відбиваємо. Солимо.
  4. Моркву нарізаємо тонкою соломкою.
  5. На гомілку викладаємо смужки моркви, зверху – філе. Згортаємо і перев'язуємо ниткою, як шинку.
  6. Варимо 2 години на повільному вогні.
  7. Гомілка весь повинна бути під водою.
  8. Після закінчення варіння виймаємо м'ясо та залишаємо до охолодження.
  9. Пред подачею на стіл нарізаємо скибочками.

Смачного!