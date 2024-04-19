Це м'ясо виглядає наче копчене, але це зовсім не так. Окрім того, для його приготування не треба особливі зусилля, тому його можна готувати паралельно з іншими наїдками.

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Рецепт гомілки на Великдень

Час: 3 година

Порцій: 1

Інгредієнти: – 1,2 кілограма свинячої гомілки;

– 300 грамів курячого філе;

– 2 моркви;

– 3 цибулини;

– жменя лушпиння цибулі;

– шматочок селери;

– дрібна петрушка;

– 2 лаврових листа;

– 4 зерна запашного перцю;

– 1/3 чайної ложки горошин чорного перцю;

– ложка солі.

Приготування:

Цтбулю не чистимо, моркву, селеру і петрушку чистимо та миємо. Овочі разом із лушпинням цибулі кладемо у каструлю, заливаємо водою. Додаємо лавровий лист, запашний перець, перець і сіль і варимо 15 хвилин. Гомілку очищаємо, промиваємо і обсушуємо. Видаляємо кістку. М'ясо злегка відбиваємо. Посипаємо сіллю. Куряче філе чистимо від плівки, промиваємо та обсушуємо. Розрізаємо впоперек і злегка відбиваємо. Солимо. Моркву нарізаємо тонкою соломкою. На гомілку викладаємо смужки моркви, зверху – філе. Згортаємо і перев'язуємо ниткою, як шинку. Варимо 2 години на повільному вогні. Гомілка весь повинна бути під водою. Після закінчення варіння виймаємо м'ясо та залишаємо до охолодження. Пред подачею на стіл нарізаємо скибочками.

Смачного!

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