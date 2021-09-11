Сациви – традиционное блюдо грузинской кухни из курицы и пряного орехового соуса. По желанию вы можете посыпать блюда перед подачей к столу зернышками граната.
Читайте также Собираемся на осенний пикник: полезные советы для удачного отдыха
Рецепт грузинской блюда сациви
- Время: 3 – 4 часа
- Порции: 8
Сациви / Фото Шеф-маркет
Приготовление:
- В большой кастрюле отварите курицу. Додайте лавровые листья, черный перец, морковь и лук.
- Для приготовления ореховой пасты измельчите в блендере предварительно обжаренные на сухой сковороде орешки, кинзу, чеснок.
- Хорошо перемешайте руками ореховый фарш, чтобы отделить масло, что образовалась.
- Процедите его через сито.
- Небольшими порциями вливайте в ореховую пасту куриный бульон. Продолжайте перебивать массу.
- Все заправить специями и солью на ваш вкус.
- Выньте курицу из бульона и натрите паприкой, уцхо-сунели и солью. Отправьте в духовку запекаться до румяной корочки.
- Подавайте готовую курицу обильно полив ореховым соусом. Приятного аппетита!