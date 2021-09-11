Сациви – традиционное блюдо грузинской кухни из курицы и пряного орехового соуса. По желанию вы можете посыпать блюда перед подачей к столу зернышками граната.

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Рецепт грузинской блюда сациви

Время : 3 – 4 часа

: 3 – 4 часа Порции: 8



Сациви / Фото Шеф-маркет

Ингредиенты:

– 1 кг курятины;

– 2,5 л воды;

– 1 шт. моркови

– 2 шт. репчатого лука;

– 3 шт. лавровых листьев;

– 5 г черного перца

– 300 г грецких орехов;

– 1 пучок кинзы;

– 3 шт. зубчиков чеснока;

– 2 г шафрана;

– 5 г красного перца чили;

– 5 г соли;

– 2 г красный перец острый чили;

– 3 г молотой паприки;

– 3 г уцхо-сунели.

Приготовление: