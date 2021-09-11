Сациві – традиційна страва грузинської кухні з курки та пряного горіхового соусу. За бажанням ви можете також посипати страви перед подачею до столу зернятами гранату.

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Рецепт грузинської страви сациві

Час: 3 – 4 години

3 – 4 години Порції: 8



Сациві / Фото Шеф-маркет

Інгредієнти:

– 1 кг курятини;

– 2,5 л води;

– 1 шт. моркви;

– 2 шт. ріпчастої цибулі;

– 3 шт. лаврових листків;

– 5 г чорного перцю;

– 300 г волоських горіхів;

– 1 пучок кінзи;

– 3 шт. зубчиків часнику;

– 2 г шафрану;

– 5 г червоного перцю чилі;

– 5 г солі;

– 2 г червоний перець гострий чілі;

– 3 г меленої паприки;

– 3 г уцхо-сунелі.

Приготування:

У великій каструлі відваріть курку.Додайте лаврові листки, чорний перець, моркву та цибулю.

Для приготування горіхової пасти подрібніть в блендері заздалегідь обсмажені на сухій сковорідці горішки, кінзу, часник.

Добре вимішайте руками горіховий фарш, щоб відокремити олію, що утворилася.

Процідіть його через сито.

Невеликими порціями вливайте до горіхової пасти курячий бульйон. Продовжуйте перебивати масу.

Все заправити спеціями і сіллю на ваш смак.

Вийміть курку з бульйону та натріть паприкою, уцхо-сунелі і сіллю. Відправте в духовку запікатися до рум'яної скоринки.