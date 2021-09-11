Сациві – традиційна страва грузинської кухні з курки та пряного горіхового соусу. За бажанням ви можете також посипати страви перед подачею до столу зернятами гранату.
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Рецепт грузинської страви сациві
- Час: 3 – 4 години
- Порції: 8
Сациві / Фото Шеф-маркет
Приготування:
- У великій каструлі відваріть курку.Додайте лаврові листки, чорний перець, моркву та цибулю.
- Для приготування горіхової пасти подрібніть в блендері заздалегідь обсмажені на сухій сковорідці горішки, кінзу, часник.
- Добре вимішайте руками горіховий фарш, щоб відокремити олію, що утворилася.
- Процідіть його через сито.
- Невеликими порціями вливайте до горіхової пасти курячий бульйон. Продовжуйте перебивати масу.
- Все заправити спеціями і сіллю на ваш смак.
- Вийміть курку з бульйону та натріть паприкою, уцхо-сунелі і сіллю. Відправте в духовку запікатися до рум'яної скоринки.
- Подавайте готову курку рясно поливши горіховим соусом. Смачного!