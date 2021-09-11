Как приготовить сациви: настоящий грузинский рецепт из курицы и грецких орехов
11 сентября 2021 , 19:03Читати новину українською
Источник:Кукорама
Существует достаточно блюд с курятиной, но если вы еще не пробовали этого кулинарного шедевра – поспешим же приготовить вместе!
Сациви – традиционное блюдо грузинской кухни из курицы и пряного орехового соуса. По желанию вы можете посыпать блюда перед подачей к столу зернышками граната.
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Рецепт грузинской блюда сациви
- Время: 3 – 4 часа
- Порции: 8
Сациви / Фото Шеф-маркет
– 1 кг курятины;
– 2,5 л воды;
– 1 шт. моркови
– 2 шт. репчатого лука;
– 3 шт. лавровых листьев;
– 5 г черного перца
– 300 г грецких орехов;
– 1 пучок кинзы;
– 3 шт. зубчиков чеснока;
– 2 г шафрана;
– 5 г красного перца чили;
– 5 г соли;
– 2 г красный перец острый чили;
– 3 г молотой паприки;
– 3 г уцхо-сунели.
Приготовление:
- В большой кастрюле отварите курицу. Додайте лавровые листья, черный перец, морковь и лук.
- Для приготовления ореховой пасты измельчите в блендере предварительно обжаренные на сухой сковороде орешки, кинзу, чеснок.
- Хорошо перемешайте руками ореховый фарш, чтобы отделить масло, что образовалась.
- Процедите его через сито.
- Небольшими порциями вливайте в ореховую пасту куриный бульон. Продолжайте перебивать массу.
- Все заправить специями и солью на ваш вкус.
- Выньте курицу из бульона и натрите паприкой, уцхо-сунели и солью. Отправьте в духовку запекаться до румяной корочки.
- Подавайте готовую курицу обильно полив ореховым соусом. Приятного аппетита!