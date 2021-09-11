Как приготовить сациви: настоящий грузинский рецепт из курицы и грецких орехов

Существует достаточно блюд с курятиной, но если вы еще не пробовали этого кулинарного шедевра – поспешим же приготовить вместе!

Сациви – традиционное блюдо грузинской кухни из курицы и пряного орехового соуса. По желанию вы можете посыпать блюда перед подачей к столу зернышками граната.

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Рецепт грузинской блюда сациви

Время : 3 – 4 часа

: 3 – 4 часа Порции: 8



Сациви / Фото Шеф-маркет

– 1 кг курятины;– 2,5 л воды;– 1 шт. моркови– 2 шт. репчатого лука;– 3 шт. лавровых листьев;– 5 г черного перца– 300 г грецких орехов;– 1 пучок кинзы;– 3 шт. зубчиков чеснока;– 2 г шафрана;– 5 г красного перца чили;– 5 г соли;– 2 г красный перец острый чили;– 3 г молотой паприки;– 3 г уцхо-сунели.

Приготовление: