Салат с гранатом и курицей – это отличный выбор для тех, кто любит сочетать мясо с фруктами. Вы удивитесь тому, как легкость приготовления может сочетаться с фантастическим вкусом.

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Рецепт салата с гранатом, курицей и сыром гауда

  • Время: 35 минут
  • Порций: 3

Приготовление:

  1. Курицу нарежьте кубиками.
  2. Приправьте специями и обжарьте на сковороде.
  3. Выложите в миску листья салат, кукурузу, гранат.
  4. Нарежьте сыр кубиками и добавьте в миску к остальным ингредиентам.
  5. Два ломтика хлеба поджарьте в тостере или на сковороде, затем нарежьте кубиками. Добавить в салат.
  6. Сверху добавьте готовые кусочки куриного филе.
  7. Для соуса соедините перец, соль, лимонный сок, оливковое масло и перемешайте.
  8. Полейте салат соусом.