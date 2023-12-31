Салат с гранатом и курицей – это отличный выбор для тех, кто любит сочетать мясо с фруктами. Вы удивитесь тому, как легкость приготовления может сочетаться с фантастическим вкусом.
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Рецепт салата с гранатом, курицей и сыром гауда
- Время: 35 минут
- Порций: 3
Приготовление:
- Курицу нарежьте кубиками.
- Приправьте специями и обжарьте на сковороде.
- Выложите в миску листья салат, кукурузу, гранат.
- Нарежьте сыр кубиками и добавьте в миску к остальным ингредиентам.
- Два ломтика хлеба поджарьте в тостере или на сковороде, затем нарежьте кубиками. Добавить в салат.
- Сверху добавьте готовые кусочки куриного филе.
- Для соуса соедините перец, соль, лимонный сок, оливковое масло и перемешайте.
- Полейте салат соусом.