Салат с гранатом и курицей – это отличный выбор для тех, кто любит сочетать мясо с фруктами. Вы удивитесь тому, как легкость приготовления может сочетаться с фантастическим вкусом.

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Рецепт салата с гранатом, курицей и сыром гауда

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 3

Ингредиенты:

– косточки из половины граната;

– 300 грамм куриного филе;

– упаковку микса салата;

– 70 грамм консервированной кукурузы;

– 150 грамм сыра гауда;

– 2 столовые ложки лимонного сока;

– 4 столовые ложки оливкового масла;

– 2 ломтика пшеничного хлеба;

– специи: соль, перец, приправы для курицы.

Приготовление:

Курицу нарежьте кубиками. Приправьте специями и обжарьте на сковороде. Выложите в миску листья салат, кукурузу, гранат. Нарежьте сыр кубиками и добавьте в миску к остальным ингредиентам. Два ломтика хлеба поджарьте в тостере или на сковороде, затем нарежьте кубиками. Добавить в салат. Сверху добавьте готовые кусочки куриного филе. Для соуса соедините перец, соль, лимонный сок, оливковое масло и перемешайте. Полейте салат соусом.

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