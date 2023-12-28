Бренд-шеф ресторанных проектов группы компаний "Фоззи Групп" Марко Черветти рассказал, как сделать классический Цезарь. Этот салат способен стать настоящим украшением праздничного стола.
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Классический рецепт Цезаря
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- В блендер положите филе анчоуса, пропущенный через пресс зубчик чеснока, вустерский соус, горчицу, 2 желтка и сок половинки лимона. Все хорошо взбейте.
- Продолжая взбивать, постепенно добавьте тоненькой струйкой оливковое масло. Должен получиться густой соус, похожий на домашний майонез.
- Порежьте листья салата, выложите на тарелку и полейте их соусом. Сверху положите сухарики и добавьте пармезан – хлопья или тертый на грубую терку.