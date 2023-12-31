Салат з гранатом і куркою – це чудовий вибір для тих, хто любить поєднувати м'ясо з фруктами. Ви здивуєтеся від того, як легкість приготування може поєднуватися з фантастичним смаком.

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Рецепт салату з гранатом, куркою і сиром гауда

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 3

Інгредієнти:

– кісточки з половини граната;

– 300 грамів курячого філе;

– упаковку міксу салату;

– 70 грамів консервованої кукурудзи;

– 150 грамів сиру гауда;

– 2 столові ложки лимонного соку;

– 4 столові ложки оливкової олії;

– 2 скибочки пшеничного хліба;

– спеції: сіль, перець, приправи для курки.

Приготування:

Курку наріжте кубиками. Приправте її спеціями та обсмажте на пательні. Викладіть у миску листі салат, кукурудзу, гранат. Наріжте сир кубиками і додайте в миску до решти інгредієнтів. Дві скибочки хліба підсмажте в тостері або на сковороді, потім наріжте кубиками. Додати в салат. Зверху додайте готові шматочки курячого філе. Для соусу з'єднайте: перець, сіль, лимонний сік, оливкову олію і перемішайте. Полийте салат соусом.

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