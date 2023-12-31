Салат з гранатом і куркою – це чудовий вибір для тих, хто любить поєднувати м'ясо з фруктами. Ви здивуєтеся від того, як легкість приготування може поєднуватися з фантастичним смаком.
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Рецепт салату з гранатом, куркою і сиром гауда
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 3
Приготування:
- Курку наріжте кубиками.
- Приправте її спеціями та обсмажте на пательні.
- Викладіть у миску листі салат, кукурудзу, гранат.
- Наріжте сир кубиками і додайте в миску до решти інгредієнтів.
- Дві скибочки хліба підсмажте в тостері або на сковороді, потім наріжте кубиками. Додати в салат.
- Зверху додайте готові шматочки курячого філе.
- Для соусу з'єднайте: перець, сіль, лимонний сік, оливкову олію і перемішайте.
- Полийте салат соусом.