Салат з гранатом і куркою – це чудовий вибір для тих, хто любить поєднувати м'ясо з фруктами. Ви здивуєтеся від того, як легкість приготування може поєднуватися з фантастичним смаком.

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Рецепт салату з гранатом, куркою і сиром гауда

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 3

Приготування:

  1. Курку наріжте кубиками.
  2. Приправте її спеціями та обсмажте на пательні.
  3. Викладіть у миску листі салат, кукурудзу, гранат.
  4. Наріжте сир кубиками і додайте в миску до решти інгредієнтів.
  5. Дві скибочки хліба підсмажте в тостері або на сковороді, потім наріжте кубиками. Додати в салат.
  6. Зверху додайте готові шматочки курячого філе.
  7. Для соусу з'єднайте: перець, сіль, лимонний сік, оливкову олію і перемішайте.
  8. Полийте салат соусом.