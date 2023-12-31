Салат, без которого Новый год – не Новый год: рецепт с гранатом, курицей и сыром гауда

31 декабря 2023, 09:03
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Fajne gotowanie

Салат с гранатом и курицей сочетает невероятный вид и безупречный вкус. Это блюдо – отличная альтернатива традиционным салатам и поражает своей изысканностью и неповторимой комбинацией ингредиентов.

Салат с гранатом и курицей – это отличный выбор для тех, кто любит сочетать мясо с фруктами. Вы удивитесь тому, как легкость приготовления может сочетаться с фантастическим вкусом.

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Рецепт салата с гранатом, курицей и сыром гауда

  • Время: 35 минут
  • Порций: 3
Ингредиенты:
– косточки из половины граната;
– 300 грамм куриного филе;
– упаковку микса салата;
– 70 грамм консервированной кукурузы;
– 150 грамм сыра гауда;
– 2 столовые ложки лимонного сока;
– 4 столовые ложки оливкового масла;
– 2 ломтика пшеничного хлеба;
– специи: соль, перец, приправы для курицы.

Приготовление:

  1. Курицу нарежьте кубиками.
  2. Приправьте специями и обжарьте на сковороде.
  3. Выложите в миску листья салат, кукурузу, гранат.
  4. Нарежьте сыр кубиками и добавьте в миску к остальным ингредиентам.
  5. Два ломтика хлеба поджарьте в тостере или на сковороде, затем нарежьте кубиками. Добавить в салат.
  6. Сверху добавьте готовые кусочки куриного филе.
  7. Для соуса соедините перец, соль, лимонный сок, оливковое масло и перемешайте.
  8. Полейте салат соусом.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська