Салат, без которого Новый год – не Новый год: рецепт с гранатом, курицей и сыром гауда
31 декабря 2023, 09:03Читати новину українською
Источник:Fajne gotowanie
Салат с гранатом и курицей сочетает невероятный вид и безупречный вкус. Это блюдо – отличная альтернатива традиционным салатам и поражает своей изысканностью и неповторимой комбинацией ингредиентов.
Салат с гранатом и курицей – это отличный выбор для тех, кто любит сочетать мясо с фруктами. Вы удивитесь тому, как легкость приготовления может сочетаться с фантастическим вкусом.
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Рецепт салата с гранатом, курицей и сыром гауда
- Время: 35 минут
- Порций: 3
– косточки из половины граната;
– 300 грамм куриного филе;
– упаковку микса салата;
– 70 грамм консервированной кукурузы;
– 150 грамм сыра гауда;
– 2 столовые ложки лимонного сока;
– 4 столовые ложки оливкового масла;
– 2 ломтика пшеничного хлеба;
– специи: соль, перец, приправы для курицы.
Приготовление:
- Курицу нарежьте кубиками.
- Приправьте специями и обжарьте на сковороде.
- Выложите в миску листья салат, кукурузу, гранат.
- Нарежьте сыр кубиками и добавьте в миску к остальным ингредиентам.
- Два ломтика хлеба поджарьте в тостере или на сковороде, затем нарежьте кубиками. Добавить в салат.
- Сверху добавьте готовые кусочки куриного филе.
- Для соуса соедините перец, соль, лимонный сок, оливковое масло и перемешайте.
- Полейте салат соусом.