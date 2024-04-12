Замечательное сочетание ингредиентов заставит вас еще не раз воспользоваться этим рецептом. Такая закуска станет украшением для любого стола.
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Салат мимоза с тунцом
- Время: 40 минут
- Порций: 8
Приготовление:
- Картошку и морковь почистите, помойте и отварите в мундире.
- Затем натрите на терке с большими отверстиями.
- Слейте тунец и измельчите его.
- Грибы следует натереть на терке с большими отверстиями.
- Лук почистите, нарежьте кубиками, обжарьте на подсолнечном масле, затем добавьте грибы. Жарьте, пока они не испарятся. Посолите.
- Огурец вымойте и разрежьте вдоль, а дальше на кубики.
- Сварите яйца вкрутую.
- Отдельно натрите белки и желтки на крупной терке.
- Йогурт смешайте с майонезом.
- В форму выложите слои: картофель /посолите, посыпьте перцем/
далее майонез с йогуртом и тунец. Морковь – грибы с луком, потом майонез с йогуртом. Следующий слой – огурцы и снова специи.
- Сверху яичные белки, на них майонез с йогуртом и желтый сыр, затем снова желтки.
- Сверху можно украсить укропом.