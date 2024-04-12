Чудове поєднання інгредієнтів змусить вас ще не раз скористатись цим рецептом. Така закуска стане прикрасою для будь-якого столу.

Цікаво Користь у кожному шматочку: 5 ідей казкових сніданків із морепродуктами

Салат мімоза з тунцем

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 8

Приготування:

  1. Картоплю і моркву почистіть, помийте і відваріть в мундирі.
  2. Згодом натріть на тертці з великими отворами.
  3. Злийте тунець та подрібніть його.
  4. Гриби слід натерти на тертці з великими отворами.
  5. Цибулю почистіть, наріжте кубиками, обсмажте на олії, потім додайте гриби. Смажте, поки вони не випаруються. Посоліть.
  6. Огірок помийте і розріжте вздовж, а далі на кубики.
  7. Зваріть на круто яйця.
  8. Окремо натріть білки і жовтки на крупній тертці.
  9. Йогурт змішайте з майонезом.
  10. У форму викладіть шари: картопля /посоліть, посипте перцем/
  11. далі майонез з йогуртом та тунець. Морква – гриби з цибулею, згодом майонез з йогуртом. Наступний шар – огірки і знову спеції.
  12. Зверху яєчні білки, на них майонез з йогуртом та жовтий сир, далі знову жовтки.
  13. Зверху можна прикрасити кропом.