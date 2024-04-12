Вкусная классика на столе: как приготовить салат мимоза с тунцом
12 апреля 2024, 22:18Читати новину українською
Источник:przysli jprzepis
Такой салат – это и замечательная закуска, и невероятное самостоятельное блюдо. Гости точно попросят добавки, а родные будут требовать готовить еще и еще.
Замечательное сочетание ингредиентов заставит вас еще не раз воспользоваться этим рецептом. Такая закуска станет украшением для любого стола.
Интересно Польза в каждом кусочке: 5 идей сказочных завтраков с морепродуктами
Салат мимоза с тунцом
- Время: 40 минут
- Порций: 8
– 3 картофелины;
– 1 банка тунца в собственном соку;
– 3 моркови;
– 300 грамм консервированных грибов;
– 1 луковица;
– 1 огурец;
– 4 яйца;
– 100 грамм тертого сыра;
– соль по вкусу;
– перец по вкусу;
– 5 столовых ложек майонеза;
– 2 столовые ложки натурального йогурта;
– масло;
– укроп для украшения.
Приготовление:
- Картошку и морковь почистите, помойте и отварите в мундире.
- Затем натрите на терке с большими отверстиями.
- Слейте тунец и измельчите его.
- Грибы следует натереть на терке с большими отверстиями.
- Лук почистите, нарежьте кубиками, обжарьте на подсолнечном масле, затем добавьте грибы. Жарьте, пока они не испарятся. Посолите.
- Огурец вымойте и разрежьте вдоль, а дальше на кубики.
- Сварите яйца вкрутую.
- Отдельно натрите белки и желтки на крупной терке.
- Йогурт смешайте с майонезом.
- В форму выложите слои: картофель /посолите, посыпьте перцем/
далее майонез с йогуртом и тунец. Морковь – грибы с луком, потом майонез с йогуртом. Следующий слой – огурцы и снова специи.
- Сверху яичные белки, на них майонез с йогуртом и желтый сыр, затем снова желтки.
- Сверху можно украсить укропом.