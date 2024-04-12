Вкусная классика на столе: как приготовить салат мимоза с тунцом

Такой салат – это и замечательная закуска, и невероятное самостоятельное блюдо. Гости точно попросят добавки, а родные будут требовать готовить еще и еще.

Замечательное сочетание ингредиентов заставит вас еще не раз воспользоваться этим рецептом. Такая закуска станет украшением для любого стола.

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Салат мимоза с тунцом

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 8

– 3 картофелины;– 1 банка тунца в собственном соку;– 3 моркови;– 300 грамм консервированных грибов;– 1 луковица;– 1 огурец;– 4 яйца;– 100 грамм тертого сыра;– соль по вкусу;– перец по вкусу;– 5 столовых ложек майонеза;– 2 столовые ложки натурального йогурта;– масло;– укроп для украшения.

Приготовление:

Картошку и морковь почистите, помойте и отварите в мундире. Затем натрите на терке с большими отверстиями. Слейте тунец и измельчите его. Грибы следует натереть на терке с большими отверстиями. Лук почистите, нарежьте кубиками, обжарьте на подсолнечном масле, затем добавьте грибы. Жарьте, пока они не испарятся. Посолите. Огурец вымойте и разрежьте вдоль, а дальше на кубики. Сварите яйца вкрутую. Отдельно натрите белки и желтки на крупной терке. Йогурт смешайте с майонезом. В форму выложите слои: картофель /посолите, посыпьте перцем/

далее майонез с йогуртом и тунец. Морковь – грибы с луком, потом майонез с йогуртом. Следующий слой – огурцы и снова специи. Сверху яичные белки, на них майонез с йогуртом и желтый сыр, затем снова желтки. Сверху можно украсить укропом.