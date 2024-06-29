Ее даже не нужно варить: оригинальный рецепт салата с сухой мивиной

29 июня 2024, 21:33
Читати новину українською

Источник:

инстаграм vistovska_cooking

Этот салат готовили еще в начале "нулевых". Благодаря простоте приготовления и вкусу он не теряет актуальности до сих пор.

В этом салате гармонично соединились простота приготовления и великолепный вкус. Для него не нужно особых ингредиентов, однако впечатления от этого блюда точно будут особенными.

Читайте также Яйца надо варить: идеальный домашний майонез от Эктора – почему он вызвал споры

Салат из сухой мивины

Время: 10 минут

Порций: 2

Ингредиенты:

– 2 мивины;
– 80 грамм вареной колбасы;
– 2 огурца;
– 80 грамм кукурузы;
– майонез;
– зеленый лук;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Лук, огурец и колбасу нарезаем.
  2. Мивину ломаем мелкими кубиками.
  3. Выкладываем все ингредиенты в глубокую миску.
  4. Добавляем майонез, соль и перец.
  5. Все ингредиенты хорошо перемешиваем.

Приятного аппетита!

Интересный лайфхак: как проверить качество воды для консервации с помощью чая.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська