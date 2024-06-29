Ее даже не нужно варить: оригинальный рецепт салата с сухой мивиной
29 июня 2024, 21:33Читати новину українською
Источник:инстаграм vistovska_cooking
Этот салат готовили еще в начале "нулевых". Благодаря простоте приготовления и вкусу он не теряет актуальности до сих пор.
В этом салате гармонично соединились простота приготовления и великолепный вкус. Для него не нужно особых ингредиентов, однако впечатления от этого блюда точно будут особенными.
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Салат из сухой мивины
Время: 10 минут
Порций: 2
Ингредиенты:
– 2 мивины;
– 80 грамм вареной колбасы;
– 2 огурца;
– 80 грамм кукурузы;
– майонез;
– зеленый лук;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Лук, огурец и колбасу нарезаем.
- Мивину ломаем мелкими кубиками.
- Выкладываем все ингредиенты в глубокую миску.
- Добавляем майонез, соль и перец.
- Все ингредиенты хорошо перемешиваем.
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