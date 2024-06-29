В этом салате гармонично соединились простота приготовления и великолепный вкус. Для него не нужно особых ингредиентов, однако впечатления от этого блюда точно будут особенными.

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Салат из сухой мивины

Время: 10 минут

Порций: 2

Приготовление:

  1. Лук, огурец и колбасу нарезаем.
  2. Мивину ломаем мелкими кубиками.
  3. Выкладываем все ингредиенты в глубокую миску.
  4. Добавляем майонез, соль и перец.
  5. Все ингредиенты хорошо перемешиваем.

Приятного аппетита!