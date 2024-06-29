В этом салате гармонично соединились простота приготовления и великолепный вкус. Для него не нужно особых ингредиентов, однако впечатления от этого блюда точно будут особенными.

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Салат из сухой мивины

Время: 10 минут

Порций: 2

Ингредиенты: – 2 мивины;

– 80 грамм вареной колбасы;

– 2 огурца;

– 80 грамм кукурузы;

– майонез;

– зеленый лук;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Лук, огурец и колбасу нарезаем. Мивину ломаем мелкими кубиками. Выкладываем все ингредиенты в глубокую миску. Добавляем майонез, соль и перец. Все ингредиенты хорошо перемешиваем.

Приятного аппетита!

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