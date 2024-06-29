Известный кулинар Эктор Хименес Браво показал легкий рецепт домашнего майонеза. Правда, он вызвал немало споров.

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Дело в том, что в классическом рецепте майонеза яйца должны быть сырыми, вместо этого переписи кулинар предлагает их сварить. Как бы там ни было, а этот домашний соус точно будет лучше магазинных аналогов.

Рецепт майонеза из вареных яиц от Эктора

Время: 15 минут

Порций: 1

Ингредиенты:

– 3 вареных вкрутую яйца;

– 80 миллилитров воды;

– 50 миллилитров оливкового масла;

– 1 столовая ложка винного уксуса;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Яйца варим и чистим. Все ингредиенты кладем в чашу блендера и взбиваем до состояния гладкой, однородной массы.

Приятного аппетита!

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