У цьому салаті гармонійно поєдналися простота приготування та чудовий смак. Для нього не потрібно особливих інгредієнтів, однак враження від цієї страви точно будуть особливими.

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Салат з сухої мівіни

Час: 10 хвилин

Порцій: 2

Приготування:

  1. Цибулю, огірок та ковбасу нарізаємо.
  2. Мівіну ламаємо дрібними кубиками.
  3. Викладаємо всі інгредієнти у глибоку миску.
  4. Додаємо майонез, сіль та перець.
  5. Всі інгредієнти добре перемішуємо.

Смачного!