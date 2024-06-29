У цьому салаті гармонійно поєдналися простота приготування та чудовий смак. Для нього не потрібно особливих інгредієнтів, однак враження від цієї страви точно будуть особливими.

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Салат з сухої мівіни

Час: 10 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти: – 2 мівіни;

– 80 грамів вареної ковбаси;

– 2 огірки;

– 80 грамів кукурудзи;

– майонез;

– зелена цибуля;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Цибулю, огірок та ковбасу нарізаємо. Мівіну ламаємо дрібними кубиками. Викладаємо всі інгредієнти у глибоку миску. Додаємо майонез, сіль та перець. Всі інгредієнти добре перемішуємо.

Смачного!

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