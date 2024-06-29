У цьому салаті гармонійно поєдналися простота приготування та чудовий смак. Для нього не потрібно особливих інгредієнтів, однак враження від цієї страви точно будуть особливими.
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Салат з сухої мівіни
Час: 10 хвилин
Порцій: 2
Приготування:
- Цибулю, огірок та ковбасу нарізаємо.
- Мівіну ламаємо дрібними кубиками.
- Викладаємо всі інгредієнти у глибоку миску.
- Додаємо майонез, сіль та перець.
- Всі інгредієнти добре перемішуємо.
Смачного!