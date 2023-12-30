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Рецепт салата с тунцом и капустой
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Грубо шинкуем пекинскую капусту и огурец.
- Мелко нарезаем лук.
- Тунец разминаем вилкой.
- Все эти продукты смешиваем и добавляем в них кукурузу.
- Для соуса чеснок измельчаем, растираем с сахаром и солью и смешиваем с соком лайма и йогуртом.
- Выкладываем салат в тарелки и поливаем каждую порцию соусом.
Приятного аппетита!