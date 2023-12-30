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Рецепт салата с тунцом и капустой

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Грубо шинкуем пекинскую капусту и огурец.
  2. Мелко нарезаем лук.
  3. Тунец разминаем вилкой.
  4. Все эти продукты смешиваем и добавляем в них кукурузу.
  5. Для соуса чеснок измельчаем, растираем с сахаром и солью и смешиваем с соком лайма и йогуртом.
  6. Выкладываем салат в тарелки и поливаем каждую порцию соусом.

Приятного аппетита!