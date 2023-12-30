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Цікаво Ап – і готово: готуємо прості новорічні страви із курочкою
Рецепт салату з тунцем та капустою
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Грубо шаткуємо пекінську капусту та огірок.
- Дрібно нарізаємо цибулю.
- Тунець розминаємо виделкою.
- Усі ці продукти змішуємо й додаємо до них кукурудзу.
- Для соусу часник подрібнюємо, розтираємо з цукром та сіллю й змішуємо з соком лайма та йогуртом.
- Викладаємо салат до тарілок і поливаємо кожну порцію соусом.
Смачного!