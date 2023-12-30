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Цікаво Ап – і готово: готуємо прості новорічні страви із курочкою

Рецепт салату з тунцем та капустою

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Грубо шаткуємо пекінську капусту та огірок.
  2. Дрібно нарізаємо цибулю.
  3. Тунець розминаємо виделкою.
  4. Усі ці продукти змішуємо й додаємо до них кукурудзу.
  5. Для соусу часник подрібнюємо, розтираємо з цукром та сіллю й змішуємо з соком лайма та йогуртом.
  6. Викладаємо салат до тарілок і поливаємо кожну порцію соусом.

Смачного!