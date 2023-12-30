Больше никакого Оливье: как приготовить салат на Новый год без майонеза за 15 минут
30 декабря 2023, 12:55Читати новину українською
Источник:Brovarnya
Колдовать над новогодним ужином – неизменная традиция, ведь завершать год нужно вкусно. А что делать, если до вечера не осталось сил для кулинарной магии? Приготовить салат с тунцом!
Вы порадуете себя и родных чудесным ужином, потратив на его приготовление всего четверть часа. Дополнительный бонус для здоровья: трапеза будет без майонеза.
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Рецепт салата с тунцом и капустой
- Время: 15 минут
- Порций: 2
– 200 – 250 грамм консервированного тунца;
– 1 банка консервированной кукурузы;
– пол кочана пекинской капусты;
– пол красной луковицы;
– 2 свежих огурца (или помидоры);
– 2/3 стакана несладкого нежирного йогурта;
– 1 чайная ложка горчицы;
– 2 десертные ложки сока лайма;
– 2 зубчика чеснока;
– щепотка сахара;
– соль – по вашему вкусу.
Приготовление:
- Грубо шинкуем пекинскую капусту и огурец.
- Мелко нарезаем лук.
- Тунец разминаем вилкой.
- Все эти продукты смешиваем и добавляем в них кукурузу.
- Для соуса чеснок измельчаем, растираем с сахаром и солью и смешиваем с соком лайма и йогуртом.
- Выкладываем салат в тарелки и поливаем каждую порцию соусом.
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