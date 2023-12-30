Больше никакого Оливье: как приготовить салат на Новый год без майонеза за 15 минут

30 декабря 2023, 12:55
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Источник:

Brovarnya

Колдовать над новогодним ужином – неизменная традиция, ведь завершать год нужно вкусно. А что делать, если до вечера не осталось сил для кулинарной магии? Приготовить салат с тунцом!

Вы порадуете себя и родных чудесным ужином, потратив на его приготовление всего четверть часа. Дополнительный бонус для здоровья: трапеза будет без майонеза.

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Рецепт салата с тунцом и капустой

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2
Ингредиенты:
– 200 – 250 грамм консервированного тунца;
– 1 банка консервированной кукурузы;
– пол кочана пекинской капусты;
– пол красной луковицы;
– 2 свежих огурца (или помидоры);
– 2/3 стакана несладкого нежирного йогурта;
– 1 чайная ложка горчицы;
– 2 десертные ложки сока лайма;
– 2 зубчика чеснока;
– щепотка сахара;
– соль – по вашему вкусу.

Приготовление:

  1. Грубо шинкуем пекинскую капусту и огурец.
  2. Мелко нарезаем лук.
  3. Тунец разминаем вилкой.
  4. Все эти продукты смешиваем и добавляем в них кукурузу.
  5. Для соуса чеснок измельчаем, растираем с сахаром и солью и смешиваем с соком лайма и йогуртом.
  6. Выкладываем салат в тарелки и поливаем каждую порцию соусом.

Приятного аппетита!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська