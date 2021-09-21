Самса – популярные узбекские пирожки, которые по классическому рецепту готовят с бараниной и луком. Тесто для самсы готовят слоеное или пресное.
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Если вам не нравится начинка из баранины, выберите говядину, курятину или свинину. Также самса прекрасно сочетается с творожной или овощной начинками.
Рецепт самсы с бараниной
- Время: 2 часа
- Порции: 16 – 18
Узбекская самса / Фото Еда
Приготовление:
- В большой чаше для миксера смешайте теплую воду, соль, муку и замесите тесто. Скатайте его в шар и заверните в слой пищевой пленки. Оставьте тесто "отдохнуть" на 30 минут.
Приготовление / Фото Еда
- Раскатайте тесто в тонкий пласт и смажьте его растопленным сливочным маслом.
Приготовление / Фото Еда
- Сформируйте тесто в рулет.
- Разрежьте рулет на 18 равных частей, каждую из которых немного придавите рукой. Выложите кусочки теста на противень покрытый слоем пищевого пергамента, закройте пищевой пленкой и отправьте в морозилку на 30 минут.
- Нарежьте баранину мелкими кубиками и измельчите лук. Смешайте эти ингредиенты для начинки и заправьте специями.
Приготовление / Фото Еда
- Раскатайте заготовки из теста кругом, толщиной около 1 миллиметра. В центр теста положите фарш и защипните края накрест. У вас должен сформироваться треугольник.
Приготовление / Фото Еда
- Выложите самсу на противень швом вниз. Смажьте их желтком и посыпьте кунжутом и выпекайте в духовке 30 минут. Оптимальная температура для выпекания самсы 180 – 190 градусов.
Приготовление / Фото Еда
- Ваша самса готова. Приятного аппетита!