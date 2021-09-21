Самса – популярні узбецькі пиріжки, які за класичним рецептом готують з бараниною та цибулею. Тісто для самси готують листкове або прісне.

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Якщо вам не довподоби начинка з баранини, оберіть яловичину, курятину або свинину. Також самса чудово смакує з сирною чи овочевою начинками.

Рецепт самси з бараниною

Час: 2 години

2 години Порції: 16 – 18



Узбецька самса / Фото Їжа

Інгредієнти:

– 500 г пшеничного борошна;

– 250 мл води;

– 100 г вершкового масла;

– 500 г баранини;

– 500 г ріпчастої цибулі;

– 1 ч. л. зіри;

– сіль;

– мелений чорний перець;

– кунжут;

– 1 яєчний жовток.

Приготування:

У великій чаші для міксера змішайте теплу воду, сіль, борошно та замісіть тісто. Скачайте його в кулю та загорніть в шар харчової плівки. Залишіть тісто "відпочити" на 30 хвилин.



Приготування страви / Фото Їжа

Розкачайте тісто в тонкий шар та змастіть його розтопленим вершковим маслом.



Приготування страви / Фото Їжа

Сформуйте тісто в рулет.

Розріжте рулет на 18 рівних частин, кожну з яких трішки приплюсніть рукою. Викладіть шматочки тіста на деко вкрите шаром харчового пергаменту, закрийте харчовою плівкою та відправте в морозилку на 30 хвилин.

Наріжте баранину дрібними кубиками та подрібніть цибулю. Змішайте ці інгредієнти для начинки та заправте спеціями.



Приготування страви / Фото Їжа

Розкачайте заготовки з тіста колом, товщиною близько 1 міліметра. В центр тіста покладіть фарш та защипніть краї навхрест. У вас повинен сформуватися трикутник.



Приготування страви / Фото Їжа

Викладіть самсу на деко швом донизу. Змастіть їх жовтком та посипте кунжутом й випікайте в духовці 30 хвилин. Оптимальна температура для випікання самси: 180 – 190 градусів.



Приготування страви / Фото Їжа