Самса – популярні узбецькі пиріжки, які за класичним рецептом готують з бараниною та цибулею. Тісто для самси готують листкове або прісне.
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Якщо вам не довподоби начинка з баранини, оберіть яловичину, курятину або свинину. Також самса чудово смакує з сирною чи овочевою начинками.
Рецепт самси з бараниною
- Час: 2 години
- Порції: 16 – 18
Узбецька самса / Фото Їжа
Приготування:
- У великій чаші для міксера змішайте теплу воду, сіль, борошно та замісіть тісто. Скачайте його в кулю та загорніть в шар харчової плівки. Залишіть тісто "відпочити" на 30 хвилин.
Приготування страви / Фото Їжа
- Розкачайте тісто в тонкий шар та змастіть його розтопленим вершковим маслом.
Приготування страви / Фото Їжа
- Сформуйте тісто в рулет.
- Розріжте рулет на 18 рівних частин, кожну з яких трішки приплюсніть рукою. Викладіть шматочки тіста на деко вкрите шаром харчового пергаменту, закрийте харчовою плівкою та відправте в морозилку на 30 хвилин.
- Наріжте баранину дрібними кубиками та подрібніть цибулю. Змішайте ці інгредієнти для начинки та заправте спеціями.
Приготування страви / Фото Їжа
- Розкачайте заготовки з тіста колом, товщиною близько 1 міліметра. В центр тіста покладіть фарш та защипніть краї навхрест. У вас повинен сформуватися трикутник.
Приготування страви / Фото Їжа
- Викладіть самсу на деко швом донизу. Змастіть їх жовтком та посипте кунжутом й випікайте в духовці 30 хвилин. Оптимальна температура для випікання самси: 180 – 190 градусів.
Приготування страви / Фото Їжа
- Ваша самса готова. Смачного!