Как приготовить самсу: простой рецепт блюда с бараниной

Если вам надоели привычные домашние пирожки, приготовьте популярные узбекские вкусности – самсу. Ее можно готовить с различными начинками, от мясных до овощных. Все зависит от ваших предпочтений!

Самса – популярные узбекские пирожки, которые по классическому рецепту готовят с бараниной и луком. Тесто для самсы готовят слоеное или пресное.

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Если вам не нравится начинка из баранины, выберите говядину, курятину или свинину. Также самса прекрасно сочетается с творожной или овощной начинками.

Рецепт самсы с бараниной

Время : 2 часа

: 2 часа Порции: 16 – 18



Узбекская самса / Фото Еда

Приготовление:

В большой чаше для миксера смешайте теплую воду, соль, муку и замесите тесто. Скатайте его в шар и заверните в слой пищевой пленки. Оставьте тесто "отдохнуть" на 30 минут.

– 500 г пшеничной муки;– 250 мл воды;– 100 г сливочного масла;– 500 г баранины;– 500 г репчатого лука,– 1 ч. л. зиры;– соль,– молотый черный перец;– кунжут;– 1 яичный желток.



Приготовление / Фото Еда

Раскатайте тесто в тонкий пласт и смажьте его растопленным сливочным маслом.



Приготовление / Фото Еда

Сформируйте тесто в рулет.

Разрежьте рулет на 18 равных частей, каждую из которых немного придавите рукой. Выложите кусочки теста на противень покрытый слоем пищевого пергамента, закройте пищевой пленкой и отправьте в морозилку на 30 минут.

Нарежьте баранину мелкими кубиками и измельчите лук. Смешайте эти ингредиенты для начинки и заправьте специями.



Приготовление / Фото Еда

Раскатайте заготовки из теста кругом, толщиной около 1 миллиметра. В центр теста положите фарш и защипните края накрест. У вас должен сформироваться треугольник.



Приготовление / Фото Еда

Выложите самсу на противень швом вниз. Смажьте их желтком и посыпьте кунжутом и выпекайте в духовке 30 минут. Оптимальная температура для выпекания самсы 180 – 190 градусов.



Приготовление / Фото Еда