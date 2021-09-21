Как приготовить самсу: простой рецепт блюда с бараниной

21 сентября 2021 , 20:49
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Еда

Если вам надоели привычные домашние пирожки, приготовьте популярные узбекские вкусности – самсу. Ее можно готовить с различными начинками, от мясных до овощных. Все зависит от ваших предпочтений!

Самса – популярные узбекские пирожки, которые по классическому рецепту готовят с бараниной и луком. Тесто для самсы готовят слоеное или пресное.

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Если вам не нравится начинка из баранины, выберите говядину, курятину или свинину. Также самса прекрасно сочетается с творожной или овощной начинками.

Рецепт самсы с бараниной

  • Время: 2 часа
  • Порции: 16 – 18


Узбекская самса / Фото Еда

Ингредиенты:
– 500 г пшеничной муки;
– 250 мл воды;
– 100 г сливочного масла;
– 500 г баранины;
– 500 г репчатого лука,
– 1 ч. л. зиры;
– соль,
– молотый черный перец;
– кунжут;
– 1 яичный желток.

Приготовление:

  1. В большой чаше для миксера смешайте теплую воду, соль, муку и замесите тесто. Скатайте его в шар и заверните в слой пищевой пленки. Оставьте тесто "отдохнуть" на 30 минут.


Приготовление / Фото Еда

  1. Раскатайте тесто в тонкий пласт и смажьте его растопленным сливочным маслом.


Приготовление / Фото Еда

  1. Сформируйте тесто в рулет.
  1. Разрежьте рулет на 18 равных частей, каждую из которых немного придавите рукой. Выложите кусочки теста на противень покрытый слоем пищевого пергамента, закройте пищевой пленкой и отправьте в морозилку на 30 минут.
  1. Нарежьте баранину мелкими кубиками и измельчите лук. Смешайте эти ингредиенты для начинки и заправьте специями.


Приготовление / Фото Еда

  1. Раскатайте заготовки из теста кругом, толщиной около 1 миллиметра. В центр теста положите фарш и защипните края накрест. У вас должен сформироваться треугольник.


Приготовление / Фото Еда

  1. Выложите самсу на противень швом вниз. Смажьте их желтком и посыпьте кунжутом и выпекайте в духовке 30 минут. Оптимальная температура для выпекания самсы 180 – 190 градусов.


Приготовление / Фото Еда

  1. Ваша самса готова. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак