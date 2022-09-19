Безусловно, самая вкусная выпечка, которую вы приготовили собственноручно. Вложили в нее душу, любовь, замешивали тесто руками и отдали ей всю заботу с мыслью о родных. Не зря говорят, что к работе с тестом нужно переходить только с чистыми мыслями, ведь оно перенимает ваше настроение.
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Мы подобрали для вас рецепт нежных домашних булочек, которые отлично дополнят утренний ритуал пробования кофе, чая или другого напитка к завтраку или перекусу. Также они подойдут к борщу, нужно только дополнительно полить чесночным соусом.
Рецепт домашних булочек
- Время: 4 часа
- Порции: 4 – 6
Приготовление:
- В большой миске смешайте теплое молоко и воду, сахар, дрожжи и муку. Перемешайте все руками и накройте слоем пищевой пленки. Оставьте опару на 15-20 минут в теплом месте, чтобы она покрылась пузырьками. Она должна хорошо подняться.
Приготовление:
- К готовой опаре добавьте куриное яйцо, соль, просеянную пшеничную муку и замесите однородное тесто. Муку вмешивайте постепенно.
- В конце вмешиваем растопленное сливочное масло и оставляем тесто на 1 час в теплом городе.
- Разделяем тесто на равные части (8 частей), и заворачиваем как на видео.
- Оставляем булочки подняться на 1 час, они должны хорошо подойти.
- Смажьте их яйцом и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30-40 минут.
- Накройте горячие булочки полотенцем на 15 минут и оставьте, чтобы они полностью остыли, и только тогда подавайте к столу.
Приятного тебе аппетита!