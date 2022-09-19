Безумовно, найсмачніша випічка та, яку ви приготували власноруч. Вклали в неї душу, любов, замішували тісто руками та віддали їй всю турботу з думкою про рідних. Не дарма кажуть, що до роботи з тістом потрібно переходити тільки з чистими думками, адже воно переймає ваш настрій.

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Ми дібрали для вас рецепт ніжних домашніх булочок, які відмінно доповнять ранковий ритуал куштування кави, чаю чи іншого напою до сніданку, чи перекусу. Також вони підійдуть до борщу, потрібно тільки додатково полити їх часниковим соусом.

Рецепт домашніх булочок

Час: 4 години

4 години Порції: 4 – 6

Інгредієнти для опари:

– 125 мілілітрів теплого молока;

– 125 мілілітрів теплої води;

– 70 грамів цукру;

– 2 чайні ложки з гіркою борошна із загальної маси;

– 6 грамів швидкодіючих дріжджів.

Приготування:

У великій мисці змішайте тепле молоко та воду, цукор, дріжджі та борошно. Перемішайте все руками та накрийте шаром харчової плівки. Залишіть опару на 15 – 20 хвилин в теплому місці, щоб вона покрилася бульбашками. Вона має гарно піднятися.

Інгредієнти для тіста:

– 450-500 грамів борошна;

– 50 грамів масла вершкового;

– 1 куряче яйце;

– дрібка солі.

Приготування:

До готової опари додайте куряче яйце, сіль, просіяне пшеничне борошно і замісіть однорідне тісто. Борошно вмішуйте поступово.

Наприкінці вмішуємо розтоплене вершкове масло та залишаємо тісто на 1 годину в теплому місті.

Розділяємо тісто на рівні частини (8 частин), і загортаємо як на відео.

Залишаємо булочки піднятись на 1 годинку, вони мають гарно підійти.

Змастіть їх яйцем та випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 30 – 40 хвилин.

Накрийте гарячі булочки рушником на 15 хвилин та залишіть, аби вони повністю вистигли і лише тоді подавайте до столу.

Смачного!