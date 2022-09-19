Нежные как пух: готовим сдобные булочки к кофе или борщу

Чтобы не покупать магазинную сдобу, ведь она не такая уж дешевая – приготовьте ее дома. Рыхлые, нежные булочки на дрожжах прекрасно подходят к кофе, чаю, компоту, а если дополнительно полить их чесночным соусом подойдут и к борщу.

Безусловно, самая вкусная выпечка, которую вы приготовили собственноручно. Вложили в нее душу, любовь, замешивали тесто руками и отдали ей всю заботу с мыслью о родных. Не зря говорят, что к работе с тестом нужно переходить только с чистыми мыслями, ведь оно перенимает ваше настроение.

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Мы подобрали для вас рецепт нежных домашних булочек, которые отлично дополнят утренний ритуал пробования кофе, чая или другого напитка к завтраку или перекусу. Также они подойдут к борщу, нужно только дополнительно полить чесночным соусом.

Рецепт домашних булочек

Время: 4 часа

4 часа Порции: 4 – 6

– 125 миллилитров теплого молока;– 125 миллилитров теплой воды;– 70 граммов сахара;– 2 чайные ложки с горкой муки из общей массы;– 6 граммов быстродействующих дрожжей.

Приготовление:

В большой миске смешайте теплое молоко и воду, сахар, дрожжи и муку. Перемешайте все руками и накройте слоем пищевой пленки. Оставьте опару на 15-20 минут в теплом месте, чтобы она покрылась пузырьками. Она должна хорошо подняться.

– 450-500 граммов муки;– 50 грамм масла сливочного;– 1 куриное яйцо;– щепотка соли.

Приготовление:

К готовой опаре добавьте куриное яйцо, соль, просеянную пшеничную муку и замесите однородное тесто. Муку вмешивайте постепенно.

В конце вмешиваем растопленное сливочное масло и оставляем тесто на 1 час в теплом городе.

Разделяем тесто на равные части (8 частей), и заворачиваем как на видео.

Оставляем булочки подняться на 1 час, они должны хорошо подойти.

Смажьте их яйцом и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30-40 минут.

Накройте горячие булочки полотенцем на 15 минут и оставьте, чтобы они полностью остыли, и только тогда подавайте к столу.

Приятного тебе аппетита!