Оселедець – це завжди про смак свята, і ви можете надати йому зовсім інших відтінків. Не привʼязуйтеся до звичного маринування, адже запечений оселедець смакує куди насиченіше, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Cookpad.
Як смачно запекти оселедця?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 свіжоморожені оселедці;
– 2 цибулини;
– 1 морква;
– 20 мілілітрів рослинної олії;
– 10 грамів зеленої цибулі;
– сіль та перець до смаку;
– 20 грамів вершкового масла.
Легко і дуже смачно / Фото "Домашні рецепти"
Приготування:
- Розморозьте оселедець, видаліть голову, хвіст, плавники, випатрайте та ретельно промийте рибу.
- Обсушіть паперовими рушниками. Натріть оселедець сіллю та чорним перцем, зовні й усередині.
- Цибулю та моркву наріжте півкільцями, трохи посоліть, поперчіть і перемішайте.
- Покладіть частину овочевої суміші у черевце кожної рибини. Дно форми застеліть фольгою, змастіть її олією та викладіть решту овочів, утворивши "подушку".
- Посипте зеленню.
- Викладіть рибу зверху, злегка змастіть олією й загорніть у фольгу.
- Запікайте при температурі 180 градусів приблизно 20 хвилин.
- Потім розгорніть фольгу, змастіть рибу вершковим маслом і допікайте ще 10 хвилин, щоб утворилася апетитна рум’яна скоринка.
З чим подавати запеченого оселедця?
Для щоденної трапези найкраще підійдуть запечена картопля або рис. А якщо подавати запеченого оселедця на святковий стіл, то найкраще його ставити поруч з маринованими або свіжими овочами, радить портал Moje gotowanie.
