Оселедець – це завжди про смак свята, і ви можете надати йому зовсім інших відтінків. Не привʼязуйтеся до звичного маринування, адже запечений оселедець смакує куди насиченіше, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Cookpad.

Читайте також Не потрібно одразу летіти в магазин: чим можна замінити панірувальні сухарі

Як смачно запекти оселедця?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 свіжоморожені оселедці;

– 2 цибулини;

– 1 морква;

– 20 мілілітрів рослинної олії;

– 10 грамів зеленої цибулі;

– сіль та перець до смаку;

– 20 грамів вершкового масла.

Легко і дуже смачно / Фото "Домашні рецепти"

Приготування:

Розморозьте оселедець, видаліть голову, хвіст, плавники, випатрайте та ретельно промийте рибу. Обсушіть паперовими рушниками. Натріть оселедець сіллю та чорним перцем, зовні й усередині. Цибулю та моркву наріжте півкільцями, трохи посоліть, поперчіть і перемішайте. Покладіть частину овочевої суміші у черевце кожної рибини. Дно форми застеліть фольгою, змастіть її олією та викладіть решту овочів, утворивши "подушку". Посипте зеленню. Викладіть рибу зверху, злегка змастіть олією й загорніть у фольгу. Запікайте при температурі 180 градусів приблизно 20 хвилин. Потім розгорніть фольгу, змастіть рибу вершковим маслом і допікайте ще 10 хвилин, щоб утворилася апетитна рум’яна скоринка.

З чим подавати запеченого оселедця?

Для щоденної трапези найкраще підійдуть запечена картопля або рис. А якщо подавати запеченого оселедця на святковий стіл, то найкраще його ставити поруч з маринованими або свіжими овочами, радить портал Moje gotowanie.

Смачні страви на щодень