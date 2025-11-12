Лучше маринованной: как вкусно запечь сельдь в духовке
- Маринованная сельдь является популярной закуской, но ее можно приготовить и в духовке.
- Запеченная сельдь может стать еще более вкусной альтернативой традиционному маринованию.
Маринованная сельдь – замечательная закуска к празднику и ежедневному столу. Однако это далеко не единственный способ ее приготовления, а альтернатива может понравиться вам еще больше!
Селедка – это всегда про вкус праздника, и вы можете придать ей совсем другие оттенки. Не привязывайтесь к привычному маринованию, ведь запеченная сельдь на вкус куда насыщеннее, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Cookpad.
Как вкусно запечь сельдь?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 свежемороженые сельди;
– 2 луковицы;
– 1 морковь;
– 20 миллилитров растительного масла;
– 10 граммов зеленого лука;
– соль и перец по вкусу;
– 20 граммов сливочного масла.
Легко и очень вкусно / Фото "Домашние рецепты"
Приготовление:
- Разморозьте сельдь, удалите голову, хвост, плавники, выпотрошите и тщательно промойте рыбу.
- Обсушите бумажными полотенцами. Натрите сельдь солью и черным перцем, снаружи и внутри.
- Лук и морковь нарежьте полукольцами, немного посолите, поперчите и перемешайте.
- Положите часть овощной смеси в брюшко каждой рыбы. Дно формы застелите фольгой, смажьте ее маслом и выложите остальные овощи, образовав "подушку".
- Посыпьте зеленью.
- Выложите рыбу сверху, слегка смажьте маслом и заверните в фольгу.
- Запекайте при температуре 180 градусов примерно 20 минут.
- Затем разверните фольгу, смажьте рыбу сливочным маслом и допекайте еще 10 минут, чтобы образовалась аппетитная румяная корочка.
С чем подавать запеченную сельдь?
Для ежедневной трапезы лучше всего подойдут запеченный картофель или рис. А если подавать запеченную сельдь на праздничный стол, то лучше всего ее ставить рядом с маринованными или свежими овощами, советует портал Moje gotowanie.
