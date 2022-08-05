Шарлотка со сливами: домашний рецепт сладкой выпечки на каждый день

5 августа 2022 , 10:02
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Источник:

инстаграмм Cooking by Yuliya

Лежат сливы и портятся? Используйте их для вкусной домашней шарлотки, которая уже через час будет на столе.

Шарлотка – всегда подходящий выбор для вкусной домашней выпечки. Если раньше вы готовили ее с яблоками, рекомендуем попробовать со сливами.

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Они отлично открывают свой вкус в выпечке, особенно в бисквитных пирогах. Рецепт доступен и легок, с ним справится даже начинающий.

Рецепт шарлотки со сливами

  • Время: 60 – 80 минут
  • Порции: 4
Ингредиенты:
– 4 куриных яйца;
– 150 граммов муки;
– 150 граммов сахара;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– щепотка соли;
– сливы.

Приготовление:

  • В чаше кухонной машины или в большой миске смешайте яйца с сахаром и солью. Взбейте яичную смесь до стойких пиков (10 минут в кухонной машине или миксером).
  • Просейте муку с разрыхлителем через мелкое сито, чтобы не было комочков. Небольшими порциями вмешивайте его в яичную смесь. Вымешайте однородное тесто, без комочков.
  • Форму для выпекания шарлотки смажьте сливочным маслом, присыпьте мукой и вылейте тесто.
  • Разогрейте духовку до 180 градусов.
  • Нарежьте сливы произвольными кусочками и выложите на тесто.
  • Выпекайте шарлотку 60 минут. Готовность домашней выпечки проверьте деревянной шпажкой.
  • Охладите шарлотку в форме, затем достаньте и посыпьте сверху сахарной пудрой. Подавайте к столу порционными кусочками.

Приятного тебе аппетита!

Автор: Богданна Рибак