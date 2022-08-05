Шарлотка – всегда подходящий выбор для вкусной домашней выпечки. Если раньше вы готовили ее с яблоками, рекомендуем попробовать со сливами.

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Они отлично открывают свой вкус в выпечке, особенно в бисквитных пирогах. Рецепт доступен и легок, с ним справится даже начинающий.

Рецепт шарлотки со сливами

Время: 60 – 80 минут

60 – 80 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 4 куриных яйца;

– 150 граммов муки;

– 150 граммов сахара;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– щепотка соли;

– сливы.

Приготовление:

В чаше кухонной машины или в большой миске смешайте яйца с сахаром и солью. Взбейте яичную смесь до стойких пиков (10 минут в кухонной машине или миксером).

Просейте муку с разрыхлителем через мелкое сито, чтобы не было комочков. Небольшими порциями вмешивайте его в яичную смесь. Вымешайте однородное тесто, без комочков.

Форму для выпекания шарлотки смажьте сливочным маслом, присыпьте мукой и вылейте тесто.

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Нарежьте сливы произвольными кусочками и выложите на тесто.

Выпекайте шарлотку 60 минут. Готовность домашней выпечки проверьте деревянной шпажкой.

Охладите шарлотку в форме, затем достаньте и посыпьте сверху сахарной пудрой. Подавайте к столу порционными кусочками.

Приятного тебе аппетита!