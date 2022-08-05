Шарлотка – всегда подходящий выбор для вкусной домашней выпечки. Если раньше вы готовили ее с яблоками, рекомендуем попробовать со сливами.
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Они отлично открывают свой вкус в выпечке, особенно в бисквитных пирогах. Рецепт доступен и легок, с ним справится даже начинающий.
Рецепт шарлотки со сливами
- Время: 60 – 80 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- В чаше кухонной машины или в большой миске смешайте яйца с сахаром и солью. Взбейте яичную смесь до стойких пиков (10 минут в кухонной машине или миксером).
- Просейте муку с разрыхлителем через мелкое сито, чтобы не было комочков. Небольшими порциями вмешивайте его в яичную смесь. Вымешайте однородное тесто, без комочков.
- Форму для выпекания шарлотки смажьте сливочным маслом, присыпьте мукой и вылейте тесто.
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Нарежьте сливы произвольными кусочками и выложите на тесто.
- Выпекайте шарлотку 60 минут. Готовность домашней выпечки проверьте деревянной шпажкой.
- Охладите шарлотку в форме, затем достаньте и посыпьте сверху сахарной пудрой. Подавайте к столу порционными кусочками.
Приятного тебе аппетита!