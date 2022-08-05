Шарлотка – завжди влучний вибір для смачної домашньої випічки. Якщо раніше ви готували її з яблуками, радимо спробувати зі сливами.
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Вони чудово відкривають свій смак у випічці, особливо у бісквітних пирогах. Рецепт доступний та легкий, з ним справиться навіть початківець.
Рецепт шарлотки зі сливами
- Час: 60 – 80 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- У чаші кухонної машини або у великій мисці змішайте яйця, з цукром та сіллю. Збийте яєчну суміш до стійких піків (10 хвилин в кухонній машині або міксером).
- Просійте борошно з розпушувачем через дрібне сито, щоб не було грудочок. Невеликими порціями вмішуйте його до яєчної суміші. Вимішайте однорідне тісто, без грудочок.
- Форму для випікання шарлотки змастіть вершковим маслом, присипте борошном та вилийте тісто.
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Наріжте сливи довільними шматочками та викладіть на тісто.
- Випікайте шарлотку 60 хвилин. Готовність домашньої випічки перевірте дерев'яною шпажкою.
- Охолодіть шарлотку у формі, далі дістаньте та посипте зверху цукровою пудрою. Подавайте до столу порційними шматочками.
Смачного!