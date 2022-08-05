Шарлотка – завжди влучний вибір для смачної домашньої випічки. Якщо раніше ви готували її з яблуками, радимо спробувати зі сливами.

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Вони чудово відкривають свій смак у випічці, особливо у бісквітних пирогах. Рецепт доступний та легкий, з ним справиться навіть початківець.

Рецепт шарлотки зі сливами

Час: 60 – 80 хвилин

60 – 80 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 4 курячих яйця;

– 150 грамів борошна;

– 150 грамів цукру;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– щіпка солі;

– сливи.

Приготування:

У чаші кухонної машини або у великій мисці змішайте яйця, з цукром та сіллю. Збийте яєчну суміш до стійких піків (10 хвилин в кухонній машині або міксером).

Просійте борошно з розпушувачем через дрібне сито, щоб не було грудочок. Невеликими порціями вмішуйте його до яєчної суміші. Вимішайте однорідне тісто, без грудочок.

Форму для випікання шарлотки змастіть вершковим маслом, присипте борошном та вилийте тісто.

Розігрійте духовку до 180 градусів.

Наріжте сливи довільними шматочками та викладіть на тісто.

Випікайте шарлотку 60 хвилин. Готовність домашньої випічки перевірте дерев'яною шпажкою.

Охолодіть шарлотку у формі, далі дістаньте та посипте зверху цукровою пудрою. Подавайте до столу порційними шматочками.

Смачного!