Шарлотка – завжди влучний вибір для смачної домашньої випічки. Якщо раніше ви готували її з яблуками, радимо спробувати зі сливами.

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Вони чудово відкривають свій смак у випічці, особливо у бісквітних пирогах. Рецепт доступний та легкий, з ним справиться навіть початківець.

Рецепт шарлотки зі сливами

  • Час: 60 – 80 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • У чаші кухонної машини або у великій мисці змішайте яйця, з цукром та сіллю. Збийте яєчну суміш до стійких піків (10 хвилин в кухонній машині або міксером).
  • Просійте борошно з розпушувачем через дрібне сито, щоб не було грудочок. Невеликими порціями вмішуйте його до яєчної суміші. Вимішайте однорідне тісто, без грудочок.
  • Форму для випікання шарлотки змастіть вершковим маслом, присипте борошном та вилийте тісто.
  • Розігрійте духовку до 180 градусів.
  • Наріжте сливи довільними шматочками та викладіть на тісто.
  • Випікайте шарлотку 60 хвилин. Готовність домашньої випічки перевірте дерев'яною шпажкою.
  • Охолодіть шарлотку у формі, далі дістаньте та посипте зверху цукровою пудрою. Подавайте до столу порційними шматочками.

Смачного!