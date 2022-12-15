Наверное, невозможно представить празднование Нового года без селедки под шубой. В основном мы предпочитаем оригинальный рецепт, но если вы не горячий любитель яиц, а легкий привкус чеснока вам всегда нравится – тогда воспользуйтесь этим способом приготовления популярного салата.

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Рецепт постной шубы без яиц

Время: 20 минут

Порций: 2 тарелки шубы

Новый взгляд на традиции/ Фото etnosoft

Ингредиенты:

4 большие вареные картофелины;

2 средних вареных свеклы;

2 моркови;

50 грамм филе малосольной сельди;

2 зубчика чеснока;

1 вареный желток для декора;

майонез (для смазки слоев).

Приготувление: