Наверное, невозможно представить празднование Нового года без селедки под шубой. В основном мы предпочитаем оригинальный рецепт, но если вы не горячий любитель яиц, а легкий привкус чеснока вам всегда нравится – тогда воспользуйтесь этим способом приготовления популярного салата.

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Рецепт постной шубы без яиц

Время: 20 минут

Порций: 2 тарелки шубы

Новый взгляд на традиции/ Фото etnosoft

Ингредиенты:

  • 4 большие вареные картофелины;
  • 2 средних вареных свеклы;
  • 2 моркови;
  • 50 грамм филе малосольной сельди;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 вареный желток для декора;
  • майонез (для смазки слоев).

Приготувление:

  1. Вареный картофель чистим, половину грубо натираем и перекладываем в салатник. Формируем ровный слой и смазываем майонезом.
  2. Рыбное филе мелко нарезаем и выкладываем вторым слоем.
  3. Морковь чистим, мелко натираем, добавляем в нее давленый чеснок и майонез. Хорошо перемешиваем и выкладываем из смеси еще один слой салата.
  4. Следующий слой – вторая половина картофеля, который также нужно грубо натереть.
  5. Вареную свеклу мелко натираем и выкладываем слоем на картофель. Смазываем майонезом.
  6. Салат можно украсить тертым желтком или изрубленной зеленью.