Наверное, невозможно представить празднование Нового года без селедки под шубой. В основном мы предпочитаем оригинальный рецепт, но если вы не горячий любитель яиц, а легкий привкус чеснока вам всегда нравится – тогда воспользуйтесь этим способом приготовления популярного салата.
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Рецепт постной шубы без яиц
Время: 20 минут
Порций: 2 тарелки шубы
Новый взгляд на традиции/ Фото etnosoft
Ингредиенты:
- 4 большие вареные картофелины;
- 2 средних вареных свеклы;
- 2 моркови;
- 50 грамм филе малосольной сельди;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 вареный желток для декора;
- майонез (для смазки слоев).
Приготувление:
- Вареный картофель чистим, половину грубо натираем и перекладываем в салатник. Формируем ровный слой и смазываем майонезом.
- Рыбное филе мелко нарезаем и выкладываем вторым слоем.
- Морковь чистим, мелко натираем, добавляем в нее давленый чеснок и майонез. Хорошо перемешиваем и выкладываем из смеси еще один слой салата.
- Следующий слой – вторая половина картофеля, который также нужно грубо натереть.
- Вареную свеклу мелко натираем и выкладываем слоем на картофель. Смазываем майонезом.
- Салат можно украсить тертым желтком или изрубленной зеленью.