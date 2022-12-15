Напевно, неможливо уявити святкування Нового року без оселедця під шубою. Здебільшого ми надаємо перевагу оригінальному рецепту, але якщо ви не палкий любитель яєць, а легкий присмак часнику вам завжди до вподоби – тоді скористайтеся цим способом приготування популярного салату.

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Рецепт пісної шуби без яєць

Час: 20 хвилин

Порцій: 2 тарілки шуби

Новий погляд на традиції / Фото etnosoft

Інгредієнти:

4 великі варені картоплини;

2 середні варені буряки;

2 моркви;

50 грамів філе малосольного оселедця;

2 зубчики часнику;

1 варений жовток для декору;

майонез (для змащування шарів).

Приготування: