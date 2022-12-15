Напевно, неможливо уявити святкування Нового року без оселедця під шубою. Здебільшого ми надаємо перевагу оригінальному рецепту, але якщо ви не палкий любитель яєць, а легкий присмак часнику вам завжди до вподоби – тоді скористайтеся цим способом приготування популярного салату.
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Рецепт пісної шуби без яєць
Час: 20 хвилин
Порцій: 2 тарілки шуби
Новий погляд на традиції / Фото etnosoft
Інгредієнти:
- 4 великі варені картоплини;
- 2 середні варені буряки;
- 2 моркви;
- 50 грамів філе малосольного оселедця;
- 2 зубчики часнику;
- 1 варений жовток для декору;
- майонез (для змащування шарів).
Приготування:
- Варену картоплю чистимо, половину грубо натираємо та перекладаємо у салатник. Формуємо рівний шар та змащуємо майонезом.
- Рибне філе мілко нарізаємо та викладаємо другим шаром.
- Моркву чистимо, мілко натираємо, додаємо до неї давлений часник та майонез. Добре перемішуємо та викладаємо із суміші ще один шар салату.
- Наступний шар – друга половина картоплі, яку також потрібно грубо натерти.
- Варений буряк мілко натираємо та викладаємо шаром на картоплю. Змащуємо майонезом.
- Салат можна прикрасити тертим жовтком або порубаною зеленню.