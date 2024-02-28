Вы удивитесь: не все умеют правильно варить сосиски
Источник:beszamel
Сосиски любят все. Они просты в приготовлении, а еще такие вкусные! Однако следует знать несколько лайфхаков, как их не испортить.
Хорошим вариантом быстрого горячего блюда являются сосиски. Чем больше в них чистого мяса, тем они питательнее. Стоит помнить, что сосиски являются готовым к употреблению продуктом. Все, что вам нужно сделать – это нагреть их. Как избежать ошибок при приготовлении сосисок – читайте далее в материале.
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Как вкусно приготовить сосиски
Сосиски следует достать из холодильника за 20 минут до приготовления. Брошенные в кипяток холодные сосиски могут потрескаться. Такие они невкусные и выглядят неаппетитно. Поэтому всегда кладите сосиски комнатной температуры в горячую воду. Это ускорит приготовление и предотвратит ненужную потерю вкуса.
В воду стоит добавить несколько зерен душистого перца для аромата. Специи усиливают вкус колбас. Перед тем, как бросать сосиски в уже кипящую воду, уменьшите огонь почти до минимума и варите без крышки, иначе они лопнут. Пар, что образуется внутри колбасы, разорвет колбасу изнутри.
Нужно ли их очищать перед варкой
Если вы когда-нибудь задумывались, варить сосиски в пленке или без, помните, что смысл имеет только второй вариант. Зачем варить пластик? Прежде чем добавить их в кастрюлю, всегда снимайте пластиковую пленку с сосисок.
Как долго их следует варить
Сосиски нельзя варить слишком долго. Поскольку это уже вареные и гомогенизированные (сильно измельченные) мясные продукты, они не нуждаются в длительной термической обработке. Они уже приготовлены, когда вы их покупаете. Просто разогрейте их. Если варить слишком долго, они потрескаются.
Стоит знать, что в колбасных изделиях есть концентрированная соль. По этой причине их нельзя переваривать. Во время термической обработки соли затвердевания разлагаются на потенциально вредные соединения.
Поэтому сосиски достаточно прогреть в горячей воде 3 – 5 минут в зависимости от их размера. Маленькие колбаски нужно прогреть всего 3 минуты, а большие сосиски – 5. А для очень больших сосисок достаточно 5 – 7 минут.Это очень вкусно: можно ли заморозить лимон.