Хорошим вариантом быстрого горячего блюда являются сосиски. Чем больше в них чистого мяса, тем они питательнее. Стоит помнить, что сосиски являются готовым к употреблению продуктом. Все, что вам нужно сделать – это нагреть их. Как избежать ошибок при приготовлении сосисок – читайте далее в материале.

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Как вкусно приготовить сосиски

Сосиски следует достать из холодильника за 20 минут до приготовления. Брошенные в кипяток холодные сосиски могут потрескаться. Такие они невкусные и выглядят неаппетитно. Поэтому всегда кладите сосиски комнатной температуры в горячую воду. Это ускорит приготовление и предотвратит ненужную потерю вкуса.

В воду стоит добавить несколько зерен душистого перца для аромата. Специи усиливают вкус колбас. Перед тем, как бросать сосиски в уже кипящую воду, уменьшите огонь почти до минимума и варите без крышки, иначе они лопнут. Пар, что образуется внутри колбасы, разорвет колбасу изнутри.



Они такие аппетитные / Фото unsplash

Нужно ли их очищать перед варкой

Если вы когда-нибудь задумывались, варить сосиски в пленке или без, помните, что смысл имеет только второй вариант. Зачем варить пластик? Прежде чем добавить их в кастрюлю, всегда снимайте пластиковую пленку с сосисок.

Как долго их следует варить

Сосиски нельзя варить слишком долго. Поскольку это уже вареные и гомогенизированные (сильно измельченные) мясные продукты, они не нуждаются в длительной термической обработке. Они уже приготовлены, когда вы их покупаете. Просто разогрейте их. Если варить слишком долго, они потрескаются.

Стоит знать, что в колбасных изделиях есть концентрированная соль. По этой причине их нельзя переваривать. Во время термической обработки соли затвердевания разлагаются на потенциально вредные соединения.

Поэтому сосиски достаточно прогреть в горячей воде 3 – 5 минут в зависимости от их размера. Маленькие колбаски нужно прогреть всего 3 минуты, а большие сосиски – 5. А для очень больших сосисок достаточно 5 – 7 минут.

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