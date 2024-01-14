Подойдет для салатов и мяса: рецепт универсального американского соуса

14 января 2024, 17:15
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Источник:

Шуба

Заправка – вкусовая база любого салата. Оливковое масло и специи далеко не единственная опция, которая достойна внимания хозяек.

Соус ранч – одно из самых популярных творений американской кухни. Он обладает очень нежным кремовым вкусом и травянистым ароматом, поэтому может быть как заправкой для салата, так и дополнением к сочному мясу.

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Этот соус создали вблизи звездной Санта-Барбары в Калифорнии, но о стоимости ингредиентов беспокоиться не надо: все они обычно есть в нашем холодильнике.

Рецепт соуса ранч

  • Время: 35 минут
  • Порций: 2

Вкусный соус / Фото unsplash

Ингредиенты:
– 230 грамм майонеза;
– 120 грамм сметаны;
– 1 чайная ложка сушеного зеленого лука;
– 1 чайная ложка сушеного укропа;
– 1/4 чайной ложки сушеного чеснока;
– 1/4 чайной ложки лукового порошка;
– щепотка соли и черного перца.

Приготовление:

  1. Все указанные ингредиенты кладем в миску и хорошо перемешиваем. Это может занять несколько минут, но к процессу следует отнестись ответственно, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
  2. Накрываем соус полиэтиленовой плёнкой и оставляем в холодильнике минимум на 30 минут.
  3. После этого соусом можно заправлять салат или подавать в мясо.

Приятного аппетита!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська