Подойдет для салатов и мяса: рецепт универсального американского соуса
14 января 2024, 17:15Читати новину українською
Источник:Шуба
Заправка – вкусовая база любого салата. Оливковое масло и специи далеко не единственная опция, которая достойна внимания хозяек.
Соус ранч – одно из самых популярных творений американской кухни. Он обладает очень нежным кремовым вкусом и травянистым ароматом, поэтому может быть как заправкой для салата, так и дополнением к сочному мясу.
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Этот соус создали вблизи звездной Санта-Барбары в Калифорнии, но о стоимости ингредиентов беспокоиться не надо: все они обычно есть в нашем холодильнике.
Рецепт соуса ранч
- Время: 35 минут
- Порций: 2
Вкусный соус / Фото unsplashИнгредиенты:
– 230 грамм майонеза;
– 120 грамм сметаны;
– 1 чайная ложка сушеного зеленого лука;
– 1 чайная ложка сушеного укропа;
– 1/4 чайной ложки сушеного чеснока;
– 1/4 чайной ложки лукового порошка;
– щепотка соли и черного перца.
Приготовление:
- Все указанные ингредиенты кладем в миску и хорошо перемешиваем. Это может занять несколько минут, но к процессу следует отнестись ответственно, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
- Накрываем соус полиэтиленовой плёнкой и оставляем в холодильнике минимум на 30 минут.
- После этого соусом можно заправлять салат или подавать в мясо.
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