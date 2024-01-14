Соус ранч – одно из самых популярных творений американской кухни. Он обладает очень нежным кремовым вкусом и травянистым ароматом, поэтому может быть как заправкой для салата, так и дополнением к сочному мясу.
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Этот соус создали вблизи звездной Санта-Барбары в Калифорнии, но о стоимости ингредиентов беспокоиться не надо: все они обычно есть в нашем холодильнике.
Рецепт соуса ранч
- Время: 35 минут
- Порций: 2
Вкусный соус / Фото unsplash
Приготовление:
- Все указанные ингредиенты кладем в миску и хорошо перемешиваем. Это может занять несколько минут, но к процессу следует отнестись ответственно, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
- Накрываем соус полиэтиленовой плёнкой и оставляем в холодильнике минимум на 30 минут.
- После этого соусом можно заправлять салат или подавать в мясо.
Приятного аппетита!