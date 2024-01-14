Соус ранч – один із найпопулярніших витворів американської кухні. Він має дуже ніжний кремовий смак та трав'янистий аромат, тому може бути як заправкою для салату, так і доповненням до соковитого м'яса.
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Цей соус створили поблизу зіркової Санта-Барбари, що у Каліфорнії, але про вартість інгредієнтів турбуватися не треба: усі вони зазвичай є у нашому холодильнику.
Рецепт соусу ранч
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 2
Смачний соус / Фото unsplash
Приготування:
- Усі вказані інгредієнти кладемо у миску та дуже добре перемішуємо. Це може зайняти кілька хвилин, але до процесу варто поставитися відповідально, щоб всі інгредієнти рівномірно розподілилися.
- Накриваємо соус поліетиленовою плівкою та залишаємо у холодильнику мінімум на 30 хвилин.
- Після цього соусом можна заправляти салат або подавати до м'яса.
Смачного!