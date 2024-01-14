Соус ранч – один із найпопулярніших витворів американської кухні. Він має дуже ніжний кремовий смак та трав'янистий аромат, тому може бути як заправкою для салату, так і доповненням до соковитого м'яса.

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Цей соус створили поблизу зіркової Санта-Барбари, що у Каліфорнії, але про вартість інгредієнтів турбуватися не треба: усі вони зазвичай є у нашому холодильнику.

Рецепт соусу ранч

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порцій: 2

Смачний соус / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 230 грамів майонезу;

– 120 грамів сметани;

– 1 чайна ложка сушеної зеленої цибулі;

– 1 чайна ложка сушеного кропу;

– 1/4 чайної ложки сушеного часнику;

– 1/4 чайної ложки цибулевого порошку;

– дрібка солі та чорного перцю.

Приготування:

Усі вказані інгредієнти кладемо у миску та дуже добре перемішуємо. Це може зайняти кілька хвилин, але до процесу варто поставитися відповідально, щоб всі інгредієнти рівномірно розподілилися. Накриваємо соус поліетиленовою плівкою та залишаємо у холодильнику мінімум на 30 хвилин. Після цього соусом можна заправляти салат або подавати до м'яса.

Смачного!

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