Наши бабушки были невероятными мастерицами, которым хлеб удавался каждый раз, причем без современных девайсов. Их секрет в закваске из ржаной муки, соломы, овса, ячменя, пшеницы и т.д. Такие закваски обогащали продукт органическими кислотами и клетчаткой.
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Для того чтобы хлеб точно удался воспользуйтесь проверенными советами, которые передавались из поколения в поколение.
Как подготовиться к выпеканию хлеба
До замеса теста нельзя браться с плохим настроением, тогда оно не поднимется. Когда месят хлеб в доме не метут, нужно закрыть окна, чтобы не было сквозняка. Не допустим ссориться и даже скрипеть дверью.
Рецепт хлеба на закваске
- Время: 2,5 часа
- Порций: 1
Хлеб – всему голова / Фото unsplash
Приготовление:
- Для приготовления закваски возьмите 100 грамм сыворотки (зерна), муку и смешайте. Тесто должно быть консистенции, как на блине. Киснуть должно двое суток при температуре 25 градусов.
- Когда закваска закиснет, добавьте 100 граммов закваски и столько же муки. Дайте постоять еще день. Закваска готова.
- Если сразу не используете ее, то положите в холодильник в глиняной, керамической или стеклянной посуде.
- Приблизительно за 12 – 24 часа перед выпеканием хлеба закваску следует еще раз подкормить. Добавьте к ней 100 грамм воды и столько же муки.
- Для замешивания теста на хлеб возьмите 250 грамм воды и 250 грамм закваски, 1 чайную ложку соли, муки – сколько заберет. Замесите тесто как на вареники.
- Если есть, используйте миксер для замеса теста или руками, смазанными маслом.
- Разогрейте духовку до 30 градусов.
- Хлеб выложите в форму, она должна быть заполнена наполовину и поставьте в духовку подходить. На это может уйти 4 – 5 часов.
- Выпекайте примерно 1 час при 180 градусах.