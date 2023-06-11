Наши бабушки были невероятными мастерицами, которым хлеб удавался каждый раз, причем без современных девайсов. Их секрет в закваске из ржаной муки, соломы, овса, ячменя, пшеницы и т.д. Такие закваски обогащали продукт органическими кислотами и клетчаткой.

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Для того чтобы хлеб точно удался воспользуйтесь проверенными советами, которые передавались из поколения в поколение.

Как подготовиться к выпеканию хлеба

До замеса теста нельзя браться с плохим настроением, тогда оно не поднимется. Когда месят хлеб в доме не метут, нужно закрыть окна, чтобы не было сквозняка. Не допустим ссориться и даже скрипеть дверью.

Рецепт хлеба на закваске

Время : 2,5 часа

: 2,5 часа Порций: 1

Хлеб – всему голова / Фото unsplash

Ингредиенты :

для закваски:

– 300 грамм сыворотки;

– 250 грамм ржаной муки;

для замеса хлеба:

– 250 грамм кипяченой воды;

– 1 чайную ложку соли;

– мука сколько займет;

– масло для смазки формы;

– зерна пшеницы по вкусу.

Приготовление:

Для приготовления закваски возьмите 100 грамм сыворотки (зерна), муку и смешайте. Тесто должно быть консистенции, как на блине. Киснуть должно двое суток при температуре 25 градусов .

. Когда закваска закиснет, добавьте 100 граммов закваски и столько же муки. Дайте постоять еще день. Закваска готова.

Если сразу не используете ее, то положите в холодильник в глиняной, керамической или стеклянной посуде.

Приблизительно за 12 – 24 часа перед выпеканием хлеба закваску следует еще раз подкормить. Добавьте к ней 100 грамм воды и столько же муки.

Для замешивания теста на хлеб возьмите 250 грамм воды и 250 грамм закваски, 1 чайную ложку соли, муки – сколько заберет. Замесите тесто как на вареники.

Если есть, используйте миксер для замеса теста или руками, смазанными маслом.

Разогрейте духовку до 30 градусов.

Хлеб выложите в форму, она должна быть заполнена наполовину и поставьте в духовку подходить. На это может уйти 4 – 5 часов.

Выпекайте примерно 1 час при 180 градусах.