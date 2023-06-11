Наші бабусі були неймовірними майстринями, яким хліб вдавався кожного разу, при чому без сучасних девайсів. Їх секрет у заквасці із житнього борошна, соломи, вівса, ячменю, пшениці тощо. Такі закваски збагачували продукт органічними кислотами та клітковиною.

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Для того, щоб хліб точно вдався скористайтеся перевіреними порадами, які передавалися з покоління до покоління.

Як підготуватися до випікання хліба

До замішування тіста не можна братися з поганим настроєм, тоді воно не підніметься. Коли місять хліб у хаті не метуть, потрібно зачинити вікна, щоб не було протягу. Не допустимо сваритися та навіть рипати дверми.

Рецепт хліба на заквасці

Час : 2,5 години

: 2,5 години Порцій: 1

Хліб – усьому голова / Фото unsplash

Інгредієнти:

для закваски:

– 300 грамів сироватки (дзеру);

– 250 грамів житнього борошна;

для замішування хліба:

– 250 грамів кип'яченої води;

– 1 чайну ложку солі;

– борошно скільки забере;

– олія для змащення форми;

– висівки та зерна пшениці до смаку.

Приготування:

Для приготування закваски візьміть 100 грамів сироватки (дзеру), борошно та змішайте. Тісто має бути консистенції, як на млинці. Киснути має дві доби при температурі 25 градусів.

Коли закваска закисне, додайте 100 грамів закваски і стільки само борошна. Дайте постояти ще день. Закваска готова.

Якщо відразу не використовуєте її, то покладіть до холодильника в глиняному, керамічному або скляному посуді.

Приблизно за 12 – 24 години перед випіканням хліба закваску слід ще раз підживити. Додайте до неї 100 грамів води і стільки ж борошна.

Для замішування тіста на хліб візьміть 250 грамів води та 250 грамів закваски, 1 чайну ложку солі, борошна – скільки забере. Замісіть тісто, як на вареники.

Якщо маєте, використовуйте міксер для замісу тіста, або руками, змащеними олією.

Розігрійте духову до 30 градусів.

Хліб викладіть у форму, вона має бути заповненою на половину та поставте у духовку підходити. На це може знадобитися 4 – 5 годин.

Випікайте приблизно 1 годину при 180 градусах.

З домашнім запашним хлібом чудово смакуватиме пікантна намазка з часнику.